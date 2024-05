Nie do wiary, 15:0! Egzekucja w polskiej lidze, przeżyli koszmar na boisku

Mecz 30. kolejki polskiej trzeciej ligi zakończył się niesamowitym pogromem. Pogoń Grodzisk Mazowiecki, która plasuje się na pierwszym miejscu w tabeli, wygrała z Concordią Elbląg aż 15:0. Warto jednak wspomnieć, że goście przystąpili do tego spotkania w składzie złożonym z bardzo młodych zawodników. Po tym meczu zwycięzcy bardzo mocno przybliżyli się do awansu do drugiej ligi.