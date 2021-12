U piłkarza dzieje się sporo - zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Jego kariera sportowa jest imponującą, a on jeszcze w okresie jej trwania uznawany jest za jednego z najlepszych, wręcz legendarnych, sportowców świata. W 2016 roku razem z Portugalią sięgnął po mistrzostwo Europy, ale na szersze piłkarskie wody wypłynął wcześniej - w 2003 roku, kiedy to opuścił Sporting i zasilił szeregi Manchesteru United.

To w Premier League święcił pierwsze sukcesy. Choć przez wielu kibiców kojarzony jest głównie z grą w Realu Madryt. W klubie ze stolicy Hiszpanii występował przez 9 lat. W tym czasie pojawił się na boisku 292 razy i zanotował 311 trafień do bramki rywala. Później przyszedł czas na średnio udaną przygodę z Juventusem, a w końcu na powrót do "Czerwonych Diabłów".



W bieżącym sezonie Cristiano Ronaldo rozegrał 13 meczów w barwach Manchesteru United i strzelił 7 goli.



Cristiano Ronaldo i jego partnerka ujawnili płeć bliźniąt. Jest wideo

Pod koniec października Ronaldo przekazał fanom fantastyczne wieści. Okazało się, że jego rodzina znów się powiększy . I to istotnie, bowiem Georgina Rodriguez jest w ciąży bliźniaczej. "Jesteśmy zadowoleni, mogąc ogłosić, że spodziewamy się bliźniąt. Nasze serca są przepełnione miłością, nie możemy się doczekać spotkania z wami" - napisała szczęśliwa para we wpisie na Instagramie.



Teraz przyszedł czas na ujawnienie płci bliźniąt. Cristiano i Georgina nie zrobili tego w zwyczajny sposób. Do sieci trafiło wideo, na którym widzimy, jak dzieci piłkarza przebijają balony wypełnione konfetti. Jego kolor zwiastuje, że urodzą się chłopiec i dziewczynka. Nagranie szybko stało się hitem. Ma już prawie 20 milinów wyświetleń.



Pod filmikiem posypały się gratulacje. Z dobrym słowem pospieszyli m.in. przedstawiciele Manchesteru United, Miralem Pjanić, Andrew Henderson, Marcus Rashford oraz poruszeni fani piłkarza.



Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo: Historia miłości

Wygląda na to, że w ciąży Georgina czuje się całkiem nieźle. Ostatnio wybrała się z dziećmi w podróż do Laponii. Jeździli saniami ciągniętymi przez renifery, karmili zwierzęta, relaksowali się w luksusowej willi, spacerowali po ośnieżonym lesie, odwiedzili świętego Mikołaja, ubierali choinkę i świetnie bawili się na skuterze śnieżnym.

Rodriguez i Ronaldo są razem do 2016 roku. Poznali się w luksusowym butiku, w którym pracowała kobieta. Podobno była to miłość od pierwszego wejrzenia, i to z obydwu stron. Niedługo później paparazzi zrobili im wspólne zdjęcia. Media obiegły fotki pary w Disneylandzie. Piłkarz nie chciał być wówczas rozpoznany, więc założył perukę i ciemne okulary, lecz na nic zdały się jego starania, by wmieszać się w tłum.



Po raz pierwszy pojawili się oficjalnie razem w styczniu 2017 roku na gali gali The Best FIFA Football Awards. Później sprawy potoczyły się szybko. Para ma być już po zaręczynach i wychowuje razem czworo dzieci.

Najstarszy Cristiano junior ma 11 lat, a o jego matce właściwie nic nie wiadomo. Gdy związek piłkarza i jego ukochanej był jeszcze świeżą sprawą, na świecie pojawiły się bliźnięta - Mateo i Eva Maria, które urodziła surogatka. 5 miesięcy później Georgina Rodriguez urodziła Alanę Martinę, owoc miłości jej i sportowca.



W przyszłym roku gromadka będzie jeszcze liczniejsza.

