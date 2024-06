Znakomity występ polskich skoczków. Złoto zapewniła ostatnia próba

Lesiak zajął w nich trzecie miejsce. Polak, wielokrotny medalista mistrzostw Europy juniorów, od początku spisywał się bardzo dobrze i był w czołówce eliminacji. W drugiej części zawodów wyszedł nawet na drugą pozycję, by ostateczni ukończyć rywalizację na trzeciej pozycji z wynikiem 353,80 pkt.

Szalony finał. Ostatni skok zdecydował o złocie mistrzostw Europy

28-latek uległ w eliminacjach tylko Włochowi Matteo Sanotoro - 373,05 pkt.mi Brytyjczykowi Matthew Dixonowi - 359,40 pkt. Andrzej Rzeszutek uzyskał piąty wynik - 326,80 pkt. Po pierwszym niezbyt udanym skoku był dopiero 14., ale potem systematycznie piął się w klasyfikacji. Po drugim, który był jednym z najwyżej ocenianych w całej stawce, awansował o 12 lokat na drugą pozycję, by ostatecznie ukończyć zawody na piątym miejscu.

W finale już od początku nasi skoczkowie do wody znajdowali się na podium. Po pierwszej kolejce 32-letni Rzeszutek, który również miał w przeszłości na koncie medale ME juniorów, był trzeci, a zaraz za nim plasował się Lesiak. W drugiej kolejce ten pierwszy uzyskał jeden z najlepszych wyników w finale - 72,85 pkt. i awansował na drugą pozycję. Lesiak spadł na piątą lokatę. W połowie rywalizacji mieliśmy dwóch Polaków na medalowych miejscach. Rzeszutek był drugi, a Lesiak trzeci.

Taka sytuacja miała też miejsce przed ostatnią kolejką skoków. W niej doszło do rewolucji. Rzeszutek oddał bardzo dobry skok. Lesiak popełnił błąd i stracił szansę na medal. Błąd przydarzył się też Włochowi Sanotor, który stracił prowadzenie ostatnim skokiem na rzecz Rzeszutka.

Do mistrzostw Europy w Belgradzie Polska miała w dorobku tylko jeden medal w historii w skokach do wody. Jego autorem był Jerzy Kowalewski, który w 1966 roku podczas czempionatu w Utrechcie stanął na podium w skokach do wody z wieży 10-metrowej.