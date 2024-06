Polskie skoki do wody przeżywają najpiękniejsze chwile w historii. Najpierw po srebrny medal mistrzostw Europy w pływaniu sięgnęła Aleksandra Błażowska w rywalizacji z jednometrowej trampoliny. To był największy sukces polskich skoków do wody w historii.

Nie przetrwał on jednak długo. Dwa dni później wyczyn koleżanki z kadry poprawił Andrzej Rzeszutek. 32-latek został bowiem pierwszym historii Polski mistrzem Europy w skokach do wody. Triumfował on w rywalizacji z jednometrowej trampoliny. Czwarty w tych zawodach był Kacper Lesiak. Reklama

Reklama Ksawery Masiuk po 2. dniu ME w pływaniu. WIDEO / materiały prasowe / materiały prasowe

Te sukcesy Polaków zaskoczyły wszystkich

Rzeszutek po złoto sięgnął w ostatniej kolejce skoków. Z kolei Lesiak stracił w niej medal.



Do mistrzostw Europy w Belgradzie Polska miała w dorobku tylko jeden medal w historii w skokach do wody. Jego autorem był Jerzy Kowalewski, który w 1966 roku podczas czempionatu w Utrechcie stanął na podium w skokach do wody z wieży 10-metrowej.

Nie ma co ukrywać, że sukcesy Polaków w Belgradzie zaskoczyły wszystkich. Po części także naszych zawodników. Błażowska nigdy wcześniej nie wystąpiła w finale seniorskiej imprezy, a tym razem sięgnęła po medal. Rzeszutek z kolei liczył na walkę o medale, ale złoto również jest dla niego dużym zaskoczeniem.

- Razem z Kacprem byliśmy przygotowani na to, że będziemy w Belgradzie walczyć o medale. Nie byłem jednak do samego końca przekonany, że uda się sięgnąć po złoto. Nie ukrywam, że po ostatnim skoku konkursu, jaki oddawał Matteo Santoro, byłem zaskoczony, bo to ja zostałem mistrzem Europy - powiedział Rzeszutek w rozmowie z Interia Sport. Reklama

Moja taktyka na skoki w tej konkurencji jest taka, że jak wszystko pójdzie dobrze, to rozstrzyga się właśnie w ostatniej kolejce. I tutaj tak było. Można powiedzieć, że z Matteo rozgrywaliśmy partię szachów. Zazwyczaj jest tak, że ten, kto wygrywa więcej kolejek, sięga po triumf. Tym razem tak nie było. Miałem inaczej poukładane skoki od Włocha. Były one trochę łatwiejsze na początku. To powodowało, że musiałem gonić wynik. Matteo miał bardzo trudny program od początku, a kończył go łatwym skokiem. On bronił zatem wyniku, a my z Kacprem ciągle go kąsaliśmy. Przez to nie mógł rozwinąć skrzydeł. Czuł na pewno presję z naszej strony, bo Kacper też walczył o medale ~ dodał.

Rzeszutek ma już 32 lata, ale dopiero teraz odniósł sukces w gronie seniorów. W przeszłości zdobywał medale mistrzostw Europy juniorów. Występował też w seniorskich finałach mistrzostw świata i Europy.



- Moja kariera zbliża się już do końca. Na pewno będę chciał startować w kolejnym roku, a potem będę pewnie podejmował decyzję z roku na roku. Zobaczę, na co mnie będzie stać. Ten złoty medal jest dla mnie wielką nagrodą za te wszystkie lata ciężkiej pracy - przyznał zawodnik Klubu Sportów Wodnych Stal Rzeszów.

Bez dwóch zdań to sukcesów polskich skoczków, jakich nie było do tej pory, przyczynił się nowy basen w Rzeszowie, ale też zatrudnienie niemieckiego szkoleniowca Borisa Rozenberga, który ma na koncie wiele sukcesów z niemieckimi zawodnikami.



- Miałem w swojej seniorskiej karierze dobrą formę. To był 2015 rok. Chwilę później zamknięto nam basen w Rzeszowie. Jeden rok pracowaliśmy na prowizorycznym obiekcie. Tam mieliśmy jednak możliwość treningu przez jedynie 1,5 godziny dziennie. To było zdecydowanie za mało. Potem przeprowadziliśmy się na wiele miesięcy do Łodzi, gdzie żyliśmy w jak na wiecznie trwającym obozie sportowym. Wszystko było tam podporządkowane sportowi, ale zmęczyło nas straszliwie psychicznie. To był trudny czas. Odkąd wróciłem do Rzeszowa, jest o wiele lepiej. Do tego wiele wniósł trener Boris Rozenberg. Dzięki niemu weszliśmy na poziom sportowy. Wiele dało usystematyzowanie procesu treningowego - tłumaczył Rzeszutek. Reklama

Nasz skoczek do wody nie żałuje, że tak się to wszystko potoczyło. To - jak powiedział - jest już przeszłość, której i tak się nie zmieni.



- Dzisiaj jestem to, gdzie jestem i wykorzystuję swój potencjał. Pewnie, że fajnie byłoby, gdybyśmy mieli wcześniej takie możliwości, jak teraz. Może skorzystają na tym obecni juniorzy - przyznał.

- Jeszcze niedawno sam uśmiechnąłbym się pod nosem, gdyby ktoś powiedział Andrzej Rzeszutek mistrzem Europy. Teraz to jednak prawda. Ostatnie miesiące wskazywały jednak na to, że będziemy się bić o medale. Nie było zatem tak, że nie spodziewałem się sukcesu, ale na pewno nie aż takiego - dodał.

Rzeszutek ma już pomysł na przyszłość. Tę po karierze. Już teraz prowadzi grupę dzieciaków w skokach do wody, więc temu będzie się chciał poświęcić. Ma kogo podpatrywać, bo trener Rozenberg to autorytet w tym sporcie.



Skandaliczna decyzja "wyrzuciła" go z igrzysk

Rzeszutek nigdy nie dostąpił występu w igrzyskach olimpijskich. Najbliżej był w 2016 roku. Polak uzyskał wówczas kwalifikację, co ogłosił nawet związek i jego trenerzy. Rzeszowianin nie znalazł się jednak na oficjalnej liście nominowanych do startu w imprezie. Na igrzyska w 2016 roku miało pojechać 34 zawodników, ostatecznie było ich 29. Rzeszutkowi zabrakło jednej lokaty, by pojechać na igrzyska do Brazylii. Trenerzy Polaka byli zszokowani sytuacją, podobnie jak sam zawodnik. Reklama

Skoki do wody uprawia od szóstego roku życia.

- To nie do końca był mój pomysł. Rodzice, kiedy miałem sześć lat, zapisali mnie do sekcji skoków do wody w Rzeszowie. Ten sport mi się jednak spodobał i postanowiłem dalej go uprawiać - tłumaczył.

Andrzej Rzeszutek / Zhang Bowen / XINHUA / AFP

Kacper Lesiak (po lewej) i Andrzej Rzeszutek / Oli Scarff / AFP

Andrzej Rzeszutek ze słowym medalem mistrzostw Europy / EPA/ANDREJ CUKIC / PAP