Zaskakujący początek mistrzostw i kuriozalna sytuacja

W środowy poranek w olsztyńskiej Aquasferze rozpoczęły się 95. Główne Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w pływaniu. Doskonałych wyników nie brakowało, a do kadry na czempionat globu dołączył Adrian Jaśkiewicz. Co ciekawe, zwycięzcy eliminacji w wielu przypadkach musieli w finałach uznać wyższość rywali.



Do tej pory kwalifikacje wywalczyło pięć osób: Katarzyna Wasick, Adela Piskorska, Paulina Peda, Ksawery Masiuk i Krzysztof Chmielewski. Jednak wiadomym było, że kolejne normy na Fukuokę to tylko kwestia czasu.