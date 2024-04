Trudno polemizować z faktem, że polskim "sportem narodowym" pozostaje piłka nożna - przynajmniej pod względem popularności. Ta, rzecz jasna, przekłada się jednocześnie na kwestie finansowe. Dla reprezentantów innych dyscyplin taki stan rzeczy często bywa punktem zapalnym i doprowadza do kontrowersyjnych wypowiedzi. W tę stronę skręciła też dyskusja na łamach TVP Sport, której tematem przewodnim była rewolucyjna decyzja Światowej Lekkoatletyki.

Wielka zmiana dla lekkoatletów. Najlepsi mają szansę na dodatkowy zarobek

Na początku kwietnia World Athletics poinformowało bowiem o długo wyczekiwanej zmianie. W jej wyniku każdy lekkoatleta, który wróci z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu ze złotym medalem, otrzyma premię w wysokości 50 tysięcy dolarów, czyli około 46 tysięcy euro. W przypadku sztafety - w której to konkurencji Polacy bronić będą złota - kwota ta zostanie rozdysponowana do podziału. Łączny fundusz na tę kwestię wynosić będzie 2,4 miliona dolarów pochodzących z udziału w przychodach Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Te Światowa Lekkoatletyka otrzymuje raz na cztery lata. To przełomowa wieść, bo oznaczać będzie znaczny zastrzyk gotówki dla najlepszych w swoich kategoriach i może zapoczątkować pozytywną zmianę wśród wszystkich, mniej popularnych w skali globalnej, dyscyplin sportowych.