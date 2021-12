Kilka dni temu media obiegła wieść o zatrzymaniu dwukrotnego mistrza olimpijskiego w pływaniu w ramach śledztwa w sprawie gwałtu i napaści na tle seksualnym. Teraz okazuje się, że Yannick Agnel przyznał się do romansu z 13-letnią dziewczynką. To córka jego byłego trenera, Lionela Hortera.

Między nastoletnią Naome a 24-letnim wówczas sportowcem miało kilkukrotnie dochodzić do zbliżeń, i to nie tylko we Francji, skąd oboje pochodzą. Działo się to przede wszystkim podczas zawodów pływackich w Tajlandii i na Teneryfie oraz w czasie igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku.



Agnel przyznał, że utrzymywał seksualne relacje z nieletnią, lecz stanowczo zaprzeczył, jakoby dochodziło do gwałtów. Twierdzi, że nie zmuszał Naome do niczego, nie stosował wobec niej żadnego przymusu, a wszystko, co zdarzyło się między nimi, miało charakter dobrowolny z obu stron. Takie wieści przekazała na konferencji prasowej prokurator Edwige Roux-Morizot.

Obecnie Yannick nie przebywa już w areszcie, po przesłuchaniu został wypuszczony na wolność, lecz zastosowano wobec niego nadzór sądowy, ma również zakaz opuszczania Paryża, kontaktowania się ze swoją agentką lub rodziną Horterów. Zabrano mu paszport. Rozprawa obędzie się przed sądem we francuskim Mulhouse.

Yannick Agnel - mistrz olimpijski w pływaniu

Yannick Agnel jest popularnym i utytułowanym sportowcem. Na igrzyskach w Londynie w 2012 roku został mistrzem olimpijskim na 200 m stylem dowolnym i w sztafecie 4x100 m stylem dowolnym. Dwukrotnie zdobywał też tytuł mistrza świata, również na 200 m st. dowolnym i w sztafecie 4x100 m dowolnym na mistrzostwach 2013 roku.

Na igrzyska do Rio de Janerio pojechał z obietnicą obrony mistrzowskiego tytułu. Jednak po niepowodzeniu zadeklarował zakończenie sportowej kariery.



