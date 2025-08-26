Wskoczył do wody i zaginął. Trwa akcja poszukiwawcza. Gasną ostatnie nadzieje

Nikołaj Swiecznikow to 29-letni instruktor pływania. Ze szkoły pływackiej, założonej przez siebie w Moskwie, zabrał do Turcji najlepszych zawodników. Oni przepłynęli na drugą stronę Bosforu, on zaginął.

Przeprawa przez najbardziej znaną rzekę Turcji to prestiżowa impreza. Przeprowadzana jest od 1989 roku. Rolę organizatora pełni Turecki Komitet Olimpijski.

Rosyjski pływak zaginął podczas przeprawy przez Bosfor. Alarm wszczęto 10 godzin po starcie

Startujący mają do pokonania dystans 6,5 kilometra, między azjatycką a europejską częścią Stambułu. W tym roku udział w wydarzeniu wzięło 2800 zawodników. Wśród nich było ok. 500 Rosjan.

"Pomimo faktu, że wyścig odbył się zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, przy wsparciu naszych państwowych służb bezpieczeństwa i szanowanych instytucji w Turcji, zaginięcie jednego ze sportowców głęboko nas zasmuciło. Współpracujemy w pełni ze strażą przybrzeżną i służbami bezpieczeństwa, aby wyjaśnić okoliczności incydentu" - informują w oficjalnym komunikacie organizatorzy.

Wyścig monitorowało około 100 statków. Mimo to zniknięcie Swiecznikowa nie zostało zauważone od razu. Widziany był w wodzie, ale w pewnym momencie inni pływacy stracili go z oczu. Akcję ratunkową rozpoczęto dopiero 10 godzin po starcie.

"Po incydencie funkcjonariusze straży przybrzeżnej rozpoczęli sprawdzanie powierzchni Bosforu na całej jego długości oraz w rejonie, gdzie przebiegała trasa wyścigu, ale jak dotąd nie znaleźli żadnych śladów mężczyzny. Oficjalnie wszczęto śledztwo w sprawie incydentu" - donosi agencja RIA Novosti.

Odrębne dochodzenie rozpoczęło rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W poszukiwaniach aktywnie bierze udział żona zaginionego. Szanse na szczęśliwe zakończenie tej historii wydają się jednak iluzoryczne.

