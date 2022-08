Włoska gwiazda wzięła ślub. Wzruszająca ceremonia

Federica Pellegrini, jedna z najbardziej rozpoznawalnych pływaczek świata, bardzo długo spotykała się z inna gwiazdą tej dyscypliny Filippo Magninim. Kiedy się rozstali, dość długo pozostawała sama, a przynajmniej tak się wydawało, bo nie pokazywała się publicznie ze swoim partnerem.

Federica Pellegrini wyszła za mąż

Później okazało się, że został nim Matteo Giunta, czyli jej trener, a prywatnie... kuzyn Maginiego. Pływak zresztą nie pojawił się na ślubie, co może wskazywać, że w rodzinie nie panują najlepsze stosunki.

Zdjęcie Federica Pellegrini i Matteo Giunta / ANDREA MEROLA / PAP

Sama ceremonia jednak miała dość nieoczekiwany przebieg. Jak informują media we Włoszech, Pellegrini... spóźniła się na swój ślub aż 45 minut! Panna młoda na ślub przypłynęła motorówką, a do kościoła weszła w towarzystwie pięciu druhen. Świadkami na ślubie byli bracia pary młodej Alessandro Pellegrini i Tomasso Giunta, a do ołtarza poprowadził ją ojciec Roberto.

Reklama

Zdjęcie Federica Pellegrini / ANDREA MEROLA / PAP

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zagrywka Pyziaka. Rodzina Rodriguezów liczy na zwycięstwo z Ukrainą. Portoryko zagrało dobry mecz z Serbią. WIDEO INTERIA.TV

Włoskie media, obecne na ceremonii, opublikowały sporo wzruszających zdjęć ze ślubu. Para młoda poprosiła gości, których było około 200, by zamiast prezentów, wpłacili datki na organizacje non-profit, wspierane przez Pellegrini i Giuntę.