Wielki sukces młodego Polaka. Pierwszy medal "Biało-Czerwonych" na MŚ

Krzysztof Chmielewski był jedynym reprezentantem Polski, którego oglądaliśmy w środowej sesji finałowej mistrzostw świata w pływaniu, które odbywają się w japońskiej Fukuoce. Polak z czwartym czasem (1.54,36) awansował do finału 200 m stylem motylkowym

Był to rekord życiowy 19-letniego Polaka. W półfinale szybciej od Chmielewskiego popłynęli Amerykanin Carson Foster (1.53,85), Francuz Leon Marchand (1.54,21) i Kanadyjczyk Ilya Kharun (1.54,28) i to właśnie tych zawodników typowano jako faworytów do walki o medale.