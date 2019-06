Van der Weijden przepłynął trasę słynnego wyścigu łyżwiarskiego

Mistrz olimpijski w pływaniu długodystansowym na 10 km (2008) Maarten van der Weijden przepłynął 172 km słynnymi kanałami w holenderskiej Fryzji, znanymi z zimowych zawodów łyżwiarskich Elfstedentocht, czyli Wyścigu Jedenastu Miast.

Zdjęcie Maarten van der Weijden w akcji /AFP

Wyczyn pływacki był dla Holendra, złotego medalisty z Pekinu, pretekstem do zebrania funduszy na walkę z nowotworami. Udało mu się dzięki zainteresowaniu mediów i zwykłych ludzi zgromadzić prawie 4 mln euro. To była jego druga próba na tej trasie. Pokonanie dystansu zajęło mu niespełna cztery dni, podczas których robił bardzo krótkie przerwy.

Reklama

- Uwielbiam pływać, pomagać innym i wyznaczać cele - powiedział van der Weijden, u którego blisko dwie dekady temu zdiagnozowano białaczkę.

Pływak nie tylko wygrał najważniejszą walkę w życiu, ale został potem mistrzem olimpijskim w 2008 r., a przed rokiem ustanowił rekord świata na basenie 25-metrowym w wyścigu 24-godzinnym - przepływając 102,8 km, czym poprawił najlepszy dotychczasowy wynik o 900 metrów.

Od ponad 20 lat rywalizacja łyżwiarska na tej trasie nie może dojść do skutku z powodu ocieplenia klimatu i zbyt łagodnych zim, co sprawia, iż kanały nie zamarzają w takim stopniu (lód musi mieć na całej długości wyścigu co najmniej 15 centymetrów grubości, by wytrzymać ciężar kilkunastu tysięcy łyżwiarzy), by można na nich przeprowadzić zawody.

Elfstedentocht, który rozpoczyna się i finiszuje w stolicy Fryzji Leeuwarden, organizuje Królewski Holenderski Związek Łyżwiarski. Jego ukończenie uznawane jest za wielkie osiągnięcie, o czym świadczy fakt, iż żołnierze, którzy tego dokonali mają specjalne odznaki na mundurach. Taka nie zostanie jednak przyznana van der Weijdenowi, bo dokonał wyczynu w wodzie, a nie na lodzie. Sukcesu i determinacji pogratulował mu natomiast premier Holandii Mark Rutte.

W 1997 roku odbyła się ostatnia edycja prestiżowej rywalizacji łyżwiarskiej - wystartowało wówczas 16 tysięcy Holendrów. W 1986 roku jednym z uczestników był następca tronu Willem-Alexander - obecnie król Niderlandów. Pierwszy Wyścig Jedenastu Miast odbył się 2 stycznia 1909 roku.