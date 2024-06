Tyle lat czekania i dwa medale bliźniaków. Trwa świetna passa Polaków

Ksawery Masiuk po 2. dniu ME w pływaniu. WIDEO

Medalowy występ polskich bliźniaków w mistrzostwach Europy

Węgier prowadził od początku finału. Za jego plecami czaił się Krzysztof Chmielewski. Polak na ostatnich 50 metrach przypuścił atak, ale Milak odparł go. Nasz zawodnik ostatnią długość basenu pokonał w czasie poniżej 30 sek. - 29,98 sek. Michał Chmielewski przez pierwsze 100 m płynął na piątej pozycji. Potem przesunął się na trzecią i utrzymał ją już do finiszu. Dla tego zawodnika to pierwszy medal w mistrzowskiej imprezie w gronie seniorów.