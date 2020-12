Trzykrotna mistrzyni olimpijska w pływaniu Amerykanka Natalie Coughlin zaangażowała się w produkcję wina. Była sportsmenka sama dogląda szczepów winorośli, pobiera próbki owoców i projektuje etykiety na butelki.

Biznes winiarski w kalifornijskiej Napa Valley prowadzi z przyjaciółką Shainy Harding.

"Od razu zgodziłam się na jej propozycję, choć nie wiedziałam nic o produkcji wina" - powiedziała 12-krotna medalistka olimpijska magazynowi "Sports Illustrated".

Rodzina pływaczki mieszkała przed laty w pobliżu słynnej doliny Napa Valley znanej z uprawy winorośli.

"Rodzice kochali jeździć na degustacje wina. Ja uwielbiam cały rytuał picia wina - kieliszka do kolacji, podobnie jak poranny rytuał parzenia kawy. Gdy skończyłam 21 lat także zaczęłam uczestniczyć w degustacji win. Robiłam to z umiarkowaniem, jako zawodowy sportowiec, ale w niczym nie przeszkadzało to w treningach " - dodała 38-letnia obecnie była pływaczka.

12-krotna medalistka olimpijska zadbała o swoją edukację enologiczą (enologia to dział nauki zajmujący się różnorodnymi aspektami produkcji wina - przyp. red.). Zapisała się na zajęcia z uprawy winorośli na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis. Jednak większość merytorycznej wiedzy czerpała z praktyki - czyli pracy u boku przyjaciółki.

"Prosiłam ją, by traktowała mnie jak stażystkę" - zdradziła początki swojej kariery winiarskiej.

Coughlin zdobyła dwa złote medale w Atenach w 2004 r. (100 m stylem grzbietowym i w sztafecie 4x200 m tym samym stylem) oraz jeden w Pekinie (100 m stylem grzbietowym).

W sumie w stolicy Aten wywalczyła pięć medali, a w stolicy Chin sześć. Pozostaje jedyną Amerykanką z takim osiągnięciem na jednych igrzyskach (wśród mężczyzn pływak Michael Phelps ma osiem medali w jednej imprezie). Ostatni krążek olimpijski - brązowy zdobyła w Londynie w 2012 r. w sztafecie.

Kariera pływacka pomaga jej w winiarskim biznesie. Dojrzewające winogrona szczepu Pinot noir po zebraniu potrzebują bowiem energicznego mieszania dwa razy dziennie, by proces fermentacji przebiegał należycie. Coughlin wykonuje tę pracę sama - ręcznie.

"Jako pływaczka mam długie i silne ręce. Tak więc po dezynfekcji od czubków palców do ramion zanurzam ręce w winnych gronach. To w pewnym sensie przypomina pływanie. Sprawia mi to ogromną radość" - dodała Coughlin, który jesienią urodziła drugie dziecko i po wielomiesięcznej abstynencji mogła zdegustować swoje wina z rocznika 2019.

