Włosi zidentyfikowali szczątki ofiar katastrofy lotniczej, do której doszło w niedzielny poranek w okolicach Rzymu. Okazało się, że tragicznie zmarłymi są dwaj młodzi pływacy - 23-letni Fabio Lombini i 22-letni Gioele Rossetti.

Według wstępnych danych samolot zapalił się już kilkadziesiąt sekund po starcie. Obaj sportowcy nie mieli szans na przeżycie, gdy maszyna rozbiła się w pobliżu szkoły lotniczej Crazy Fly w Nettuno nieopodal Rzymu.

Obecnie za przyczynę tragicznego wypadku uważa się usterkę techniczną.



23-letni Lombini nie był we Włoszech postacią anonimową. To srebrny medalista Uniwersjady, który w 2007 roku, jako zaledwie 19-latek awansował do finału mistrzostw Europy na krótkim basenie. Zajął w nim ósme miejsce.



Rok młodszy Rossetti także trenował pływanie. To on siedział za sterami samolotu, który należał do jego ojca.



Jeszcze kilkanaście minut przed startem obaj dzielili się w mediach społecznościowych zdjęciami z przygotowania do lotu...