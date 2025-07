To może być złoto! Rekord Polski pobity o ponad sekundę. Pogoń do ostatniego metra

Najważniejsza impreza w pływackim kalendarzu rozpoczęła się dopiero kilka godzin temu. Czołowi zawodnicy globu stacjonują obecnie w Singapurze, gdzie walczą o medale mistrzostw świata. Do Azji wybrała się spora grupa sportowców znad Wisły. Już padły zresztą pierwsze rekordy życiowe. Najszybciej w karierze popłynęli Zuzanna Famulok (100 metrów motylkiem) oraz Krzysztof Chmielewski (400 metrów stylem dowolnym). Niestety oboje nie wywalczyli przepustki do finału.

"Jestem zadowolona z tego startu, ponieważ pobiłam swój rekord życiowy, co prawda o dwadzieścia setnych, ale zawsze coś. Ważne, że idę do przodu. I sądzę, że ten pierwszy start uświadomił nas, że jesteśmy w formie i że te kolejne wyścigi powinny również dobrze pójść" - przyznała zawodniczka na łamach "polswim.pl". "Startowałem jako pierwszy z drużyny. To nie jest mój start, więc nie analizowałem go za bardzo, bo to jest wyścig na przetarcie" - dodał jej kolega z kadry.

Kamil Sieradzki z rekordem Polski. Ale to nie koniec, we wtorek walka o medale

Potem zdecydowanie większe powody do radości miał Kamil Sieradzki na dystansie dwustu metrów stylem dowolnym. W półfinale nie tylko uzyskał on życiowy rezultat, ale pobił też rekord kraju i to o ponad sekundę. Od dziś wynosi on 1:45:00. Początek nie należał do 23-latka. Miał dopiero przedostatni w stawce czas reakcji startowej. Im bliżej było jednak mety, tym coraz bardziej się rozkręcał. Efekt? Piorunujący. Ale niebawem otrzyma on szansę na jeszcze większą poprawę, bo przed nim batalia o medale. Zaplanowano ją na wtorek.

Na razie chwila na krótką celebrację. "Pierwszy rekord Polski w Singapurze" - ogłosiło z dumą oficjalne konto na Facebooku Polskiego Związku Pływackiego. Oby 29 lipca pojawił się podobny komunikat, informujący dodatkowo o medalu dla naszego rodaka. Na to liczą przede wszystkim podekscytowani kibice. Łatwo oczywiście nie będzie. Główny faworyt? Luke Hobson, czyli brązowy medalista igrzysk olimpijskich z Paryża. Do finału wszedł on z najlepszym czasem - 1.44,80.

Piotr Ludwiczak: Mimo tego medalu nie jestem z siebie zadowolony. WIDEO Polski Związek Pływacki Polsat Sport

Kamil Sieradzki Paweł Skraba materiały prasowe

Kamil Sieradzki ze złotym medalem Uniwersjady Paweł Skraba materiały prasowe

Kamil Sieradzki Chen Zeguo/XINHUA AFP