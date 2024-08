Adam Stachowiak: Vingegaard jechał fenomenalnie, był liderem od 2. etapu i dowiózł to do mety. WIDEO

Policja ujawnia szczegóły wypadku, w którym zginęła Justyna Burska

"Nastąpił on w godzinach wieczornych. Zginęła 29-letnia motocyklistka. 23-letni kierowca toyoty nie ustąpił jej pierwszeństwa. Wyjeżdżał on na drogę od strony Różnowa. Jest tam umieszczony znak stopu i znak obowiązku ustąpienia pierwszeństwa. Niestety kierujący nie ustąpił go i doszło do zderzenia" - przekazała przedstawicielka tamtejszej policji.