Szaleństwo na mistrzostwach świata. Trzykrotny rekord i kolejny medal dla Polski

Do środowego finału Polak wszedł z trzecim wynikiem półfinałów. To pozwalało nam liczyć na medalowy start . Lepszy czas od 25-latka mieli tylko Węgier Hubert Kos (49,03 s) oraz Rosjanin Miron Lifintsev (49,07 s).

Kacper Stokowski z medalem MŚ. O sukcesie mówił otwarcie. "Nie mogę się doczekać"

- Dwa rekordy polski, rekord życiowy. Cieszę się bardzo. Wiedziałem na co mnie stać i na co mnie jeszcze bardziej stać. Mam świadomość, co jest do poprawy. Wydaje mi się, że z każdym startem będę się rozpędzał... Nie wydaje mi się, wiem o tym. Nie mogę się doczekać finału - tryskał optymizmem krótko po półfinale.