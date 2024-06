Świetny występ reprezentantki Polski. Mamy medal w mistrzostwach Europy!

To drugi medal w historii wywalczony przez Polaków w skokach do wody na mistrzostwach Europy. Poprzednio był jednak brązowy. Wywalczył go jednak bardzo dawno temu Jerzy Kowalewski. Było to w 1966 roku podczas czempionatu w Utrechcie, a konkurencja to skoki z wieży 10-metrowej.

Reklama