Światowej klasy wynik Polaka. Niesamowity sprint i szalona walka weteranów

Wszystkie oczy zwrócone były na wyścig panów na 100 metrów stylem motylkowym. Wielkie emocje wzbudzał bowiem występ Pawła Korzeniowskiego (Grupa 5Styl) , który walczył o kwalifikację olimpijską. Gdyby to mu się udało, pojechałby na swoje szóste igrzyska w karierze.

Jakub Majerski z wynikiem światowej klasy. Polscy weterani nie odpuszczają

Mistrzem kraju został Jakub Majerski (AZS AWF Katowice) . Brązowy medalista mistrzostw świata i Europy uzyskał świetny czas 51,06 sek. Ten wynik dałby mu złoto w ostatnich MŚ , ale to jest dopiero ósmy wynik w tym roku na świecie. Na półmetku płynął lepiej od własnego rekordu Polski - 50,92 sek. Zdecydowanie wyprzedził Adriana Jaśkiewicza (UKS G-8 Bielany Warszawa) - 52,21 sek. który zapewnił sobie też bilet na ME.

Niebywale wysoki poziom zaprezentowali nasi sprinterzy na 50 metrów stylem dowolnym. Aż sześciu pływaków uzyskało wynik lepszy od minimum na ME.

W wyścigu na 100 m st. motylkowym po złoto sięgnęła Wiktoria Piotrowska (AZS AWF Warszawa) , która wynikiem 58,48 sek. wypełniła minimum na ME. Sensacją był brak awansu do finału Pauliny Pedy (AZS AWF Katowice) , która jest najszybszą Polką na tym dystansie od lat. W finale B nie miała ona sobie równych, ale walcząc tylko z czasem, uzyskała wynik 59,52 sek.

Interesujący był wyścig panów na 200 m st. grzbietowym, w którym 20-letni Ksawery Masiuk (UKS G-8 Bielany Warszawa), dwukrotny brązowy medalista mistrzostw świata na 50 m, toczył zażarty bój z weteranem 32-letni Radosławem Kawęckim (AZS AWF Warszawa). Triumfował Masiuk, który ma już olimpijski bilet do Paryża na 100 m st. grzbietowym. Wygrał on w czasie 1.58,20 sek. Kawęcki, dwukrotny wicemistrz świata na tym dystansie i dwukrotny olimpijczyk, uzyskał 1.58,79 sek. Obaj popłynęli szybciej od minimum na ME. Kawęcki pozostaje zatem nadal w grze o igrzyska.