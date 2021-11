Kilka tygodni temu Cseh ujawnił, że padł ofiarą "terroru psychicznego" ze strony Turiego, który był jego szkoleniowcem do 2014 roku.

Cseh, który za kilka dni skończy 36 lat, pożegnał się z wyczynowym pływaniem po igrzyskach w Tokio. W jego dorobku są dwa tytuły mistrza świata i sześć medali (cztery srebrne, dwa brązowe) olimpijskich.

Laszlo Cseh przerwał spiralę milczenia

Po nim kilku innych pływaków opowiedziało o przemocy, a jeden z nich twierdził, że Turi był nazywany "carem", a swoich zawodników porównywał do świń, gdy przybierali na wadze.

"W węgierskim pływaniu nie ma miejsca na nadużycia" - napisano w komunikacie wydanym przez węgierską federację pływania.

Gyorgy Turi broni swoich metod. Kontrowersyjne słowa

Turi nie ukrywał, że w trakcie pracy były sytuacje, kiedy stosował przemoc (np. miał rzekomo uderzać drewnianym kijem), ale w ostatnich wywiadach bronił swoich metod. "Niech pierwszy rzuci kamieniem we mnie ten, kto nigdy nie wyjmował dziecka z wody za włosy w latach 80. w sposób bardziej agresywny niż to, co dziś jest akceptowane" - powiedział niedawno szkoleniowiec.

Pływanie jest bardzo popularnym sportem na Węgrzech, a reprezentanci tego kraju należą do najlepszych na świecie.

