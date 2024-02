Skandaliczne sceny na MŚ w Katarze. Izraelska flaga wywołała wściekłość

Katar w ostatnich latach stał się jedną z głównych sportowych aren świata. Doha, stolica tego państwa, gościła już mnóstwo globalnych czempionatów, z piłkarskim mundialem na czele. Ostatnio w tym niewielkim, ale bardzo bogatym kraju rywalizowali specjaliści od sportów wodnych, pływacy, piłkarze wodni, zawodnicy w skokach do wody. Dla Polaków były one bardzo udane, bo okraszone trzema medalami i fantastycznym rekordem Polski Katarzyny Wasick .

Skandal na MŚ. "Nie pierwszy i nie ostatni raz"

Jestem bardzo szczęśliwa z tego, że mogę tutaj być i reprezentować swój kraj w tych trudnych czasach. Wnoszenie izraelskiej flagi znaczy dla mnie i dla mojego kraju bardzo wiele. To najlepsze, co mogę zrobić

W Dosze tuż po finałowym wyścigu przedstawiciel federacji pływackiej przeprowadzał krótkie rozmówki z każdym z medalistów. Kiedy głos zabrała Gorbenko, słychać było buczenie i gwizdy. Podobnie było również na ceremonii medalowej, kiedy pływaczka z Izraela wychodziła, by odebrać wywalczony przez siebie krążek. Pływaczka została potraktowana skandalicznie, ale sama zareagowała na to dosyć chłodno.

"Jestem tu, żeby robić to, co kocham, czyli uprawiać sport. Jestem tu, żeby reprezentować mój kraj. To nie pierwszy raz i nie ostatni. Koniec końców jestem tu, żeby pływać, bo to wychodzi mi najlepiej" - spuentowała całe zamieszanie pływaczka, przyznając jednak, że docierał do niej cały ten zgiełk spowodowany przez arabską publiczność.