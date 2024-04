Paryż 2024. To będzie sukcesem dla Emmy McKeon

"Myślę, że pływanie zawsze będzie częścią mojego życia, jak było do tej pory, ale igrzyska w Paryżu zdecydowanie będą moimi ostatnimi w karierze" - przyznała McKeon.

Plan się powiódł w stu procentach - pochodząca z Wollongong pływaczka wróciła, by zrobić furorę na Igrzyskach Wspólnoty Narodów w 2014 roku, gdzie zdobyła sześć medali w sześciu startach.

Potem było już tylko lepiej. Wspomniane igrzyska w Rio de Janeiro, z których wróciła jako najbardziej utytułowana pływaczka, a wreszcie te w Tokio, gdzie przeszła do historii nie tylko tej dyscypliny sportu.

Paryż 2024. Emma McKeon od małego za pan brat z wodą

"Chodzi bardziej o dyscyplinę, a to coś, co rozwijałem coraz bardziej przez lata pływania. Wystarczy mieć na uwadze swoje cele i być zdyscyplinowanym, wiedząc, co muszę zrobić, aby je osiągnąć" - dodała.