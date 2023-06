Sytuacja wokół igrzysk oznacza brak szacunku - mówi Popow

Dzisiaj Aleksandr Popow źle reaguje na doniesienia o możliwym wykluczeniu Rosji z igrzysk olimpijskich i wszystko, co dzieje się wokół Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. - Dla mnie wszystko, co się dzieje z igrzyskami olimpijskimi, wydaje mi się szalone, bo niezgodne z Kartą Olimpijską. Dlatego stwierdziłem, że nie chcę i nie będę się w to zagłębiał. Cztery igrzyska, w których brałem udział, były zupełnie inne. Różnili się wartościami, duchem i stosunkiem do ludzi. Igrzyska olimpijskie to przede wszystkim wzajemny szacunek. Szacunek dla rywali, dla wyników - swoich i innych, szacunek dla sportu w ogóle. Dlatego boli mnie patrzenie na to, co dzieje się z ruchem olimpijskim - mówi.