Rosjanie walczą na wielu frontach, aby sportowcy z tego kraju mogli wrócić do rywalizacji na świecie. Często jednak bezskutecznie, jak np. w przypadku wydarzeń organizowanych przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS), która jakiś czas temu podjęła decyzję, że rosyjscy i białoruscy sportowcy - nawet jako neutralni zawodnicy - nie będą mogli startować w najbliższym sezonie, a tym samym nie wezmą udziału w przyszłorocznych zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo (6-22 lutego 2026 roku). Ta decyzja ich rozwścieczyła, ale także zmotywowała do dalszej walki, bowiem Rosjanie złożyli właśnie odwołanie od decyzji FIS do Sportowego Trybunału Arbitrażowego (CAS).

W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że rosyjscy sportowcy mogą wrócić na zawody międzynarodowe w dyscyplinach rozgrywanych w wodzie. Pod koniec października zarząd światowej federacji pływackiej World Aquatics) wysłał pismo do europejskiej federacji (European Aquatics), aby dostosowała się do jej decyzji i dopuściła do startu we wszystkich międzynarodowych zawodach pod neutralną flagą sportowców z Rosji i Białorusi. Aktualnie w Europie mogą występować tylko juniorzy z tych krajów, i to także bez eksponowania przynależności narodowej.

Rosjanie chcą zorganizować mistrzostwa świata. Padła data

Rosjanie chcą pójść krok dalej. Dmitrij Mazepin, czyli prezes Rosyjskiej Federacji Sportów Wodnych, zdradził na posiedzeniu Rady Prezydenckiej ds. Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, że marzą mu się mistrzostwa świata w pływaniu.

Mamy możliwość organizacji Mistrzostw Świata w Rosji w 2031 roku, ale będziemy rywalizować z Madrytem. Propozycja międzynarodowej federacji została wysłana

W tym roku mistrzostwa świata w pływaniu odbyły się w Singapurze. W 2027 roku imprezę zorganizuje Budapeszt, a w 2029 Pekin.

W ostatnich dniach odbyło się "Rosja - Potęga Sportu", na które przybył prezydent Władimir Putin, który wygłosił płomienną przemowę. - "Sport ma jednoczyć ludzi i budować mosty między narodami. To szczytna misja, jedna z podstawowych wartości międzynarodowych organizacji sportowych. Nasze stanowisko pozostaje niezmienne: dostęp sportowców do turniejów międzynarodowych musi być równy, oparty na ich osiągnięciach sportowych, a w sporcie nie ma miejsca na politykę" - powiedział Putin (cytat za up74.ru).

Władimir Putin

Władimir Putin otrzymał życzenia od właściciela FC Sion MIKHAIL METZEL AFP