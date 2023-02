Już wcześniej Rosja straciła mistrzostwa świata na krótkim basenie, które przeniesiono do australijskiego miasta Melbourne. Zaraz po rosyjskiej inwazji na Ukrainę z kolei Kazań stracił mistrzostwa świata juniorów - je przejęła peruwiańska stolica Lima. Teraz Kazaniowi odebrano duże mistrzostwa świata na olimpijskim basenie w 2025 roku. Przejmie je Singapur, który po raz pierwszy w historii będzie organizował imprezę tej rangi.

To druga strata dużej imprezy ze strony Kazania w ciągu ostatnich tygodni. Nie tak dawno to rosyjskie miasto pozbawiono prawa organizacji planowanego tu latem piłkarskiego Superpucharu Europy (Kazań to jedno z miast gospodarzy mundialu 2018, grała tu m.in. Polska w nieudanym starciu z Kolumbią). Prawo organizacji meczu przejęły Ateny.