Rodzice sportsmenki otumanieni rosyjską propagandą. Szokujące wyznanie

Pamiętam telefon tuż po wybuchu wojny. 'Mamo, na Ukrainę lecą bomby. Strzelają do nas!' Odpowiedziała, że obejrzy wiadomości i do mnie oddzwoni. 'Nie, wszystko jest w porządku. Wojsko stoi na granicy, ale jest neutralne. Sami do siebie strzelacie'

- wyznała.