Rewelacyjny Polak się nie zatrzymuje. Kolejny rekord, powalczy o medal mistrzostw świata

Lepszego początku pływackich mistrzostw świata na krótkim basenie polscy kibice nie mogli sobie wyobrazić . Od startu czempionatu na Węgrzech zachwyca przede wszystkim Kacper Stokowski. W sesji porannej 25-latek pomyślnie przebrnął przez eliminacje, bijąc przy okazji rekord kraju. Po godzinie 18:30 z kolei poszedł za ciosem i wywalczył przepustkę do batalii o medale. Niestety tak dobrze nie poszło Ksaweremu Masiukowi. On także dotarł do półfinałów, lecz w nich niestety uznał wyższość zbyt sporej liczby przeciwników.

"To zróżnicowana reprezentacja, w której są starsi i młodsi zawodnicy. To ważne, że nasza kadra się rozszerza. Można powiedzieć, że mistrzostwa świata zamykają rok - bo to ostatnia impreza, poza mistrzostwami Polski, które odbędą się chwilę później - ale też rozpoczynają kolejne czterolecie. Nasi zawodnicy będą dobrze zaopiekowani przez sztab trenerski i fizjoterapeutów i będą przygotowani, by jak najlepiej reprezentować nasz kraj na arenie międzynarodowej" - zapowiadała imprezę Otylia Jędrzejczak na łamach "polswim.pl". I jak na razie pani prezes krajowego związku ma ogromne powody do radości.