Rekord świata pobity po 16 latach. Wcześniej należał do Polki, to już dominacja
Nieco starsi kibice doskonale z pewnością pamiętają wyczyny Otylii Jędrzejczak, która złotymi zgłoskami zapisała się w historii polskiej sportu, odnosząc kolejne sukcesy w pływaniu. Jednym z nich był rekord świata na dystansie 200 metrów stylem motylkowym. Wynik ten później poprawiła Zige Liu, jednak po 16. latach i ona nie jest już posiadaczką najlepszego czasu. Właśnie pobiła go Summer McIntosh.
Summer McIntosh to obecnie wielka gwiazda pływania, która pomimo bardzo młodego wieku już może pochwalić się bogatą kolekcją medalową. Tylko podczas ostatnich igrzysk olimpijskich w Paryżu Kanadyjka wywalczyła aż cztery medale, z czego trzy złote.
Utalentowana pływaczka nie zwalnia tempa i po raz kolejny udowodniła właśnie, że jest bezkonkurencyjna. Już podczas pierwszych eliminacji pływackich w Kanadzie przed IO L.A., 19-latka pobiła rekord świata, który liczył sobie aż 16 lat.
- Summer McIntosh pobija 16-letni rekord świata Zige Liu w kobiecym stylu motylkowym na 200 m, obniżając czas do 2:01.65 podczas pierwszych Kanadyjskich Eliminacji Pływackich 2026 - chwali się w mediach społecznościowych oficjalny profil igrzysk.
Młoda Kanadyjka tym samym pobiła rekord świata, który w przeszłości należał również do Otylii Jędrzejczak. Polka po raz pierwszy osiągnęła najlepszy rezultat globu w 2002 roku, podczas mistrzostw Europy w Berlinie (w basenie 50 metrowym).
Zaledwie 3 lata później jedna z ikonicznych polskich pływaczek poprawiła własny rekord, schodząc z czasu 2.05,78 do 2.05,61. Co ciekawe, rezultat ten osiągnęła w Montrealu, w Kanadzie - a więc w ojczyźnie obecnej rekordzistki świata.
Wartym odnotowania jest fakt, że w czasie bicia rekordów przez Jędrzejczak, Summer McIntosh nie było jeszcze na świecie. Urodziła się w sierpniu 2006 roku.
- McIntosh obecnie posiada cztery indywidualne rekordy świata w stylu motylkowym na 200 m, stylu dowolnym na 400 m oraz w indywidualnych kombinacjach na 200 m i 400 m.
Nieprzerwanie od października 2009 roku najlepszy czas na tym dystansie należał do Chinki Zige Liu, która przypłynęła z czasem 2:01,81. Pomiędzy Chinką i Jędrzejczyk, najlepszy czas należał jeszcze do Węgierki Katinki Hosszú, która w lipcu 2009 roku osiągnęła w Rzymie wynik 2:04,27.