Przełomowa decyzja. Polski talent dołącza do gwiazd i słynnego trenera

Ksawery Masiuk to wielka nadzieja polskiego pływania. 19-latek z wielkimi nadziejami jechał na igrzyska olimpijskie w Paryżu, ale tam start mu nie wyszedł. Po swoich występach dawał do zrozumienia, że jest załamany tym, co się stało. Teraz Masiuk podjął kluczową decyzję. Postanowił przeprowadzić się do USA, gdzie będzie trenował pod okiem legendarnego trenera Boba Bowmana.