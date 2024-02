Potężny cios dla reprezentanta Polski. Dyskwalifikacja i koniec marzeń o złocie

Reprezentacja Polski na Mistrzostwa Świata w pływaniu udała się do Dohy w mocnym składzie. Kibice największe nadzieje wiązali z występem Krzysztofa Chmielewskiego. 19-latek podczas poprzedniej edycji imprezy w Fukuoce sięgnął po srebrny medal. Jako że na turnieju miało zabraknąć obrońcy tytułu sprzed roku - Leona Marchanda, Polacy mogli liczyć się w walce o medale.

Eliminacje nie sprawiły mu większych problemów. Do półfinału awansował z piątym czasem, ale dopiero na niego zachowywał siły. Zgodnie z planem 19-latek spisał się znakomicie i z rezultatem 1:54.52 zameldował się w finale, dodatkowo będąc posiadaczem najlepszego czasu. Świetnie spisał się również jego brat bliźniak - Michał Chmielewski. On również uzyskał przepustkę do finału. Radość była niestety krótka.