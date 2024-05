Polska olimpijka wpadła na dopingu. Próbowała się ratować próbką B

"Wykryto substancję z klasy S.6 (stymulanty). Substancja ta to 5-metyloheksano-2-amina (1,4-dimetylopentyloamina; 1,4-DMAA), która m.in. działa na ośrodkowy układ nerwowy dając efekt pobudzenia organizmu " - to informacja podana przez Polską Agencję Antydopingową (POLADA), a cytowana przez "Przegląd Sportowy Onet".

Alicja Tchórz złapana na dopingu. Wynik badania próbki B przesądza sprawę

- To prawda, wykryto u mnie środek dopingujący, ale nie mam pojęcia skąd on się wziął. Na pewno nie zażyłam go świadomie - oznajmia pływaczka w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".