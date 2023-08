Uniwersjada w Chengdu. Złoty medal Adeli Piskorskiej

Zawodniczka AZS UMCS Lublin dzień wcześniej miała najlepszy czas w półfinale , a formę potwierdziła także w finale. Prowadziła już po 50. metrach i do końca wyścigu już pierwszego miejsca nie oddała. Po wygranej przyznawała, że wygrana cieszy, tym bardziej że tuż przed startem w półfinale męczyła ją choroba , która doskwierała na tyle mocno, że w ogóle nie mogła udać się na basen.

Złota medalistka chwali całą ekipę pływacką, która z bardzo dobrej strony pokazuje się w Chengdu. "Z tego co słyszałam to w Neapolu cała Akademicka Reprezentacja Polski miała cztery złote medale, a teraz pływacy już pierwszego dnia zdobyli cztery, a właściwie sześć, bo przecież wygrała sztafeta. Bardzo się cieszę, że prezentujemy się tak dobrze i zdobywamy medale. Wszyscy wzajemnie się napędzamy do sukcesów i jestem bardzo dumna z tego" - dodała.