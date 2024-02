Polak tuż za podium MŚ. Do medalu zabrakło 0,2 sekundy

W stolicy Kataru zaprezentuje się między innymi 22-osobowa reprezentacja Polski, która chce powalczyć nie tylko o wysokie miejsca, ale też o jak najwięcej kwalifikacji na tegoroczne igrzyska. Do środy 14 lutego Polacy nie mogli cieszyć się z żadnego miejsca na podium, ale "Biało-Czerwoni" mieli kilka szans, aby to zmienić.

Dramat Polaka w półfinale. Dyskwalifikacja przekreśliła marzenia

Jego brat bliźniak Krzysztof popłynął jeszcze szybciej, ale sędziowie dopatrzyli się przewinienia. Według arbitrów nasz zawodnik na setnym metrze dotknął ściany tylko jedną ręką, za co został zdyskwalifikowany . A wydawało się, że był pewnym kandydatem do medalu, bo od początku startów w Katarze sygnalizował bardzo wysoką formę. A w ubiegłym roku w Fukuoce wywalczył srebrny medal na tym dystansie.

Chcieliśmy od razu złożyć protest, ale obejrzeliśmy dokładnie nagranie wideo i na drugim nawrocie faktycznie tylko jedna ręka dotknęła ściany, więc nie mieliśmy podstaw, by negować decyzję sędziów

Polak tuż za podium MŚ

Potem zaczął nadrabiać straty, stopniowo przesuwał się w górę, ale wystarczyło to tylko do czwartej pozycji. Do brązowego medalisty Austriaka Martina Espernbergera stracił zaledwie 0,2 sekundy!