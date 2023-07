Polak prowadził w finale mistrzostw świata. Niespodzianka na finiszu

Masiuk osiągał wielkie sukcesy w wieku juniora. Licząc mistrzostwa Europy i świata wywalczył w sumie 10 złotych medali, w tym sześć na tej pierwszej imprezie.

W zeszłym roku już pokazał się wśród seniorów, kiedy zajął trzecie miejsce na 50 m stylem grzbietowym w Budapeszcie. Na dwa razy dłuższym dystansie był szósty.

I taki sam rezultat na 100 m stylem grzbietowym powtórzył w Fukuoce. Polak świetnie zaczął, po połowie dystansu (przygotowanie do startu na 50 m?) prowadził, przepłynąwszy go w 25 sekund. Potem jednak wyprzedzali go poszczególni zawodnicy. Zwyciężył Murphy w czasie 52,22 przed Cecconem, mistrzem i rekordzistą świata na tym dystansie (52,27), i Armstrongiem (52,58). Ostatecznie Masiuk zakończył tę konkurencję jako szósty (52,92).

Chmielewski w Tokio był już w finale na 200 m stylem motylkowym i jako pierwszy Polak od dziewięciu lat zakwalifikował się do finału olimpijskiego w konkurencjach pływackich.

We wtorek pewnie awansował do finału mistrzostw świata na tym dystansie w Fukuoce. Chmielewski płynął w drugim półfinale, gdzie był trzeci, ale równocześnie był to czwarty czas dnia (1.54,36), który jest jego nowym rekordem życiowym.

MŚ w pływaniu. David Popivici wielkim przegranym

Wtorek zaczął się od finału na 200 m stylem dowolnym panów. Przez trzy długości basenu prowadził jeden z faworytów David Popovici, obrońca tytułu z zeszłego roku z Budapesztu. Na ostatnim nawrocie dał się jednak wyprzedzić trzem innym pływakom. Wygrał Brytyjczyk Matthew Richards (1.44,30), przed rodakiem Tomem Deanem (1.44,32) i Koreańczykiem Sunwoo Hwangiem (1.44,42). Rumun ukończył czwarty (1.44,90).

Na 1500 m stylem dowolnym kobiet mieliśmy popis jednej aktorki. Katie Ledecky prowadziła od początku i pewnie została po raz piąty mistrzynią świata na tym dystansie. Jej czas to 15.26,27, czyli zabrakło jej niecałej sekundy do poprawienia własnego rekordu tej imprezy. W sumie był to dla niej już 20. tytuł. Amerykanka wyprzedziła Włoszkę Simonę Quadarellę (15.43,31) i Chinkę Bingjie Li (15.45,71).

Duże emocje były w finale pań na 100 m stylem grzbietowym. Najlepsza okazała się Australijka Kylee McKeown, która wynikiem 57,53 ustanowiła nowy rekord mistrzostw świata, lepszy o 0,04. Wyprzedziła broniącą tytułu i poprzednią rekordzistkę Amerykankę Regan Smith (57,78) oraz inną pływaczkę ze Stanów Zjednoczonych Katharine Berkoff (58,25).

Ksawery Masiuk / AFP

Krzysztof Chmielewski / AFP

Matthew Richards został mistrzem świata na 200 m stylem dowolnym, David Popovici (w tle) nie tylko nie obronił tytułu, ale został także bez medalu / AFP