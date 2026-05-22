Polak powiedział rywalowi o śmierci ojca. Takiej reakcji się nie spodziewał

Radosław Kawęcki przez ponad dwie dekady dostarczał Polakom emocji, gdy z dumą reprezentował nasz kraj na arenie międzynarodowej. 35-latek dziś jest jednym z najbardziej utytułowanych pływaków w Polsce - czterokrotnym mistrzem świata na krótkim basenie, 11-krotnym mistrzem Europy (na basenie standardowym i 25 m), a także uczestnikiem igrzysk olimpijskich w Londynie i Rio de Janeiro. Niestety, na tej imprezie nie sięgnął po medal, jednak najbliżej podium był w stolicy Wielkiej Brytanii, gdy zajął czwarte miejsce na dystansie 200 m stylem grzbietowym.

Radosław Kawęcki zbliża się do końca kariery. Przez lata ojciec był jego najwierniejszym fanem

Doświadczony pływak powoli przygotowuje się na zakończenie sportowej kariery, jednak nie ukrywa, że czuje pewien niedosyt w związku z brakiem medalu olimpijskiego na swojej półce. "Oddałbym wszystkie swoje medale za jeden medal olimpijski, nawet brązowy. Czwarte miejsce w Londynie to wielki niedosyt. Było bardzo blisko podium" - wyznał w rozmowie z "Faktem".

Przez wiele lat w odnoszeniu sportowych sukcesów Radosława Kawęckiego wspierał jego ojciec. "Bywał praktycznie na wszystkich zawodach, na których mógł być" - oznajmił polski mistrz. Były piłkarz ręczny zmarł w 2018 roku, tuż przed wyjazdem swojego potomka na mistrzostwa świata na basenie krótkim w Hangzhou. Mimo rodzinnej tragedii 35-latek nie zrezygnował z udziału w czempionacie, a nawet wywalczył dla Polski brązowy medal na dystansie 200 m st. grzbietowym. Był to dla niego moment pełen skrajnych emocji.

"Stałem wtedy na podium obok Mitcha Larkina i po prostu się rozpłakałem. Powiedziałem mu, że trzy tygodnie wcześniej zmarł mój tata. Zapytał mnie wtedy: "Dlaczego ty w ogóle tu jesteś?". Odpowiedziałem, że zrobiłem to właśnie dla niego"

35-latek po przejściu na sportową emeryturę zamierza w pełni poświęcić się służbie wojskowej. "Jestem żołnierzem Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego i bardzo dobrze się w tym odnajduję. Zawsze fascynowało mnie wojsko. Chcę się dalej rozwijać w tym kierunku. (...) Jeśli wszystko dobrze się ułoży, od przyszłego roku będę już żołnierzem na pełen etat. Nie lubię siedzieć za biurkiem. Muszę być w ruchu, działać, robić coś konkretnego" - wyjawił.

Radosław Kawęcki AFP

Radosław Kawęcki AFP

Radosław Kawęcki AFP





Bartłomiej Lemański: Nie mogłem się doczekać tego, by znów poczuć te emocje. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport