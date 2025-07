Pierwszy medal dla Polski na prestiżowej imprezie. I od razu rekord, działo się w finale

Najważniejsza impreza dla studentów tym razem odbywa się tuż za naszą zachodnią granicą. W Niemczech zachwycają między innymi nasze siatkarskie reprezentacje, które znajdują się w gronie faworytów do medali. Sporo pozytywnego szumu chcą zrobić także przedstawiciele innych dyscyplin. I ta sztuka 18 lipca udała się Dawidowi Wiekierze. Awansował on do finału zawodów na dystansie stu metrów stylem klasycznym, a w nim do końca bił się o mistrzostwo oraz rekord kraju.