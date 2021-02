Otylia Jędrzejczak tęskniła za pływaniem. Prosi o rozsądny powrót do sportu

Piątkowa konferencja premiera Mateusza Morawieckiego przywiała nieco optymizmu dla niektórych branż z sektora sportu. Otylię Jędrzejczak szczególnie ucieszyło otwarcie pływalni. Mistrzyni olimpijska wystosowała jednak apel do amatorów sportu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrzej Kraśnicki dla Interii: Nie bierzemy pod uwagę, żeby Kraków i Małopolska nie zorganizowały Igrzysk Europejskich w 2023 roku. Wideo TV Interia

Pływalnie mają zostać otwarte od 12 lutego. Nie dotyczy to jednak aquaparków. To część z zapowiedzianych nowych poluzowań gospodarki, które mają wejść w życie od 12 lutego.

Reklama

Tuż po konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego głos za pośrednictwem mediów społecznościowych zabrała Otylia Jędrzejczak. Mistrzyni olimpijska zareagowała na decyzję z entuzjazmem, prosząc jednocześnie amatorów sportu o rozwagę.

"To bardzo ważne dla naszego zdrowia fizycznego, ale przede wszystkim psychicznego. To, o co mogę prosić nas wszystkich to, aby ten stopniowy powrót do sportu był rozsądny. Stosujmy się do wszystkich obostrzeń sanitarnych, aby te dwa tygodnie nie były tylko dwoma tygodniami, a dłuższym okresem czasu" - napisała Jędrzejczak.

Była sportsmenka była łącznikiem w sprawie odmrożenia pływalni. Jak sama przyznała, na ile było to możliwe, przedstawiała możliwości powrotu na pływalnie.

Jędrzejczak po zakończeniu sportowej kariery stale angażuje się w rozwój sportu. Jest zaangażowana w organizację obozów sportowych w ramach "Otylia Swim Tour" oraz w program "Mistrzynie w Szkołach".

AB