Ostatni skok dał Polakom medal. Wspaniałe mistrzostwa Biało-Czerwonych

To było wspaniałe zwieńczenie mistrzostw Europy w pływaniu w Belgradzie dla naszych skoczków do wody. Na koniec rywalizacji w tej imprezie Kacper Lesiak i Andrzej Rzeszutek zdobyli brązowy medal w rywalizacji synchronicznej na trzymetrowej trampolinie. Dla tego pierwszego to debiutancki medal w rywalizacji seniorów w mistrzowskiej imprezie.