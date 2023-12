Nowy minister sportu już działa. W sieci pojawiło się zdjęcie

15 października odbyły się wybory parlamentarne, podczas których obywatele naszego kraju wybrali swoich reprezentantów do Sejmu i Senatu. Choć ostateczne wyniki poznaliśmy już kilka dni po głosowaniu, na utworzenie nowego rządu trzeba było trochę poczekać. Wybory do Sejmu, które rzecz biorąc wygrała partia Prawo i Sprawiedliwość, otrzymała bowiem pierwszeństwo jeśli chodzi o prawo do utworzenia rządu. Zadanie to otrzymał ówczesny premier Mateusz Morawiecki.