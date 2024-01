Artur Gac, Interia: Zna pan drugiego takiego sportowca?

Paweł Korzeniowski: - Polskiego nie. Ale jest jeden Tunezyjczyk, który był sześć razy na igrzyskach, zresztą dwukrotny mistrz olimpijski w pływaniu. Nazywa się Oussama Mellouli.

On jest tą osobą, która wyznaczyła panu kierunek, czy motywacja jest zgoła inna?

- Zupełnie inna. Ja raczej patrzyłem na polskie podwórko, że w historii polskiego olimpizmu nie było sportowca, który w sportach wytrzymałościowych byłby na sześciu igrzyskach. Jest fajna rzecz do zrobienia, coś dużego w dziejach, samemu zapisując kolejne karty w tej bogatej księdze igrzysk.

W każdym razie dołączyłby pan do absolutnie elitarnego grona polskich sportowców będących na sześciu igrzyskach, czyli strzelca sportowego Adama Smelczyńskiego i szermierza Jerzego Pawłowskiego.

- Zgadza się, przy czym te dwie legendy reprezentowały sporty bardziej techniczne.

Owszem, zresztą strzelectwo premiuje też sportowców zaawansowanych wiekowo. Natomiast generalnie sport, a zwłaszcza pływanie, jest domeną zawodników w wieku, z których niejeden mógłby dzisiaj być pana synem. Spójrzmy na dwójkę naszych wiodących pływaków w stylu motylkowym: Jakub Majerski ma 23 lata, a Adrian Jaśkiewicz prawie 22 lata.

- To prawda, ścigam się z młodymi zawodnikami. Niewątpliwie można powiedzieć, że w pływaniu jestem prawdziwym seniorem.

Żeby nie powiedzieć weteranem.

- Weteran... Tak. A co najmniej masters (śmiech). Ścigam się także właśnie w tej grupie, zresztą jest nas tam wielu zawodników, którzy dołączyli do tej kategorii. Ostatnio nie tylko w Polsce, ale także na świecie.

Rozumiem, że można postawić sobie taki cel, jak pan, by w konkurencjach wytrzymałościowych być tym pierwszym w Polsce. Ale jakie pokłady motywacji trzeba w sobie mieć, żeby w wieku blisko 39 lat zmusić się do takiego wysiłku?

- Ja bardzo lubię się ścigać i bardzo lubię rywalizację. To jest coś, co mnie nakręca. Uwielbiam nakreślać sobie challenge i zadania trudne do zrealizowania. Zawsze starałem się mierzyć w sporcie jak najwyżej się da, co zawsze motywowało mnie do tego, żeby ciężko pracować i się ścigać. Wiadomo, mam 39 lat, a to jest bardzo dużo jeśli chodzi o pływanie. Ale nadal czuję się na siłach i sprawia mi to, przede wszystkim, frajdę.

Mówimy o Himalajach wyzwań, bo przypominam sobie dokładnie, jak przy okazji poprzednich IO w Tokio mówił pan, że nigdy nie sądził, że jeszcze wróci na igrzyska. Dodając, że prawdopodobnie więcej już nie będzie tego powrotu, zdając sobie sprawę z różnych uwarunkowań. Widać, że dla pana upływający czas jest pojęciem względnym.

- Najważniejsze jest zdrowie. Jeśli ono jest obecne i dopisuje, to właśnie przede wszystkim dzięki temu mogę nadal rywalizować z najlepszymi w Polsce. Bez zdrowia na pewno nie byłoby takiej możliwości, a że czuję się super... Dodatkowo cały czas sobie trenowałem, dobrze wyglądam, zdrowo się odżywiam, co także pozwalało mi utrzymać zdrówko. O ile bardzo zawodowy sport, w tym także pływanie, może niekoniecznie pomaga w zdrowiu, to już takie, jakie uprawiałem przez ostatni czas, wyszło mi tylko na dobre. Jednocześnie w tej chwili nie pływam już tak, jak kiedyś. Teraz skupiam się na treningu bardziej konkretnym. Innymi słowy nie ilość, a jakość. Na tym bazuję.

Tak de facto po raz który wznawia pan karierę?

- Można powiedzieć, że drugi. Pierwszy raz zebrałem się przed Tokio, co było pierwszym powrotem po zakończeniu kariery, które miało miejsce po igrzyskach w Rio de Janeiro. Trzy lata trenowałem triathlon i stwierdziłem, że jednak chciałbym się jeszcze ścignąć. A teraz, z uwagi że była pandemia i poprzednie igrzyska zostały o rok opóźnione, a więc do najbliższych były tylko trzy lata, nadal sobie startowałem. Może wprawdzie tylko w mastersach, ale też regularnie chodziłem na siłownię i dbałem o siebie. Widać to wszystko po mnie, a także nadal czuję, że jestem w dobrej dyspozycji.

To może wcale nie powinniśmy tej rozmowy zawężać tylko do paryskich igrzysk, ale powinienem pana zapytać, jakie ma pan plany na igrzyska w Los Angeles w 2028 roku?

- (śmiech) Oj, to by było coś pięknego, aż się rozmarzyłem. Ale nie, nie... Aż tak daleko nie sięgam. Wydaje mi się, że to już naprawdę będzie ostatni raz, tym bardziej, iż czuję, że z wiekiem regeneracja jest znacznie cięższa. Tutaj muszę wszystko postawić na to, żeby właśnie optymalnie spędzać czas poza treningami, czyli dobrze się wysypiać, regularnie i o dobrych godzinach jeść posiłki. To są detale, ale w sporcie wyczynowym one mają naprawdę ogromne znaczenie.

Naprawdę bardzo uważnie pana słucham i wyłapałem drobiazgowo te słowa. "Wydaje mi się, że...". Czyli pan jeszcze cały czas pozostawia sobie furtkę?

- Nie wiem...(śmiech). Na razie aż tak daleko nie chciałbym sięgać. Też czuję, że to tak, jakby to miał być mój ostatni start, takie prawdziwe pożegnanie. Ostatni strzał i ostatnia próba zawodowego ścigania się.

Ostatnie pana duże sukcesy miały miejsce w 2014 i 2015 roku?

- Tak jest. Najpierw wywalczyłem dwa brązowe medale motylem na mistrzostwach Europy i mistrzostwach świata na basenie 25-metrowym. A w 2015 roku w Kazaniu odbyły się mistrzostwa świata, gdzie bodaj trzy razy znalazłem się w finale. Byłem wówczas bardzo zadowolony z tych zawodów, tym bardziej, że startowałem jakby w swojej nowej konkurencji, na 100 m delfinem. I zająłem tam szóste miejsce.

Z kolei na 100 m motylkiem wywalczył pan rekord życiowy 51:46 s.

- Tak jest, dokładnie tak było. I teraz chciałbym zbliżyć się do tego wyniku, bo właśnie w tej konkurencji walczę o start na igrzyskach.

Minimum na igrzyska wynosi 51:67 s. Tak z ręką na sercu - czy dzisiaj, po pewnym już okresie startowym, jak realnie to minimum jest w pana zasięgu?

- Coraz bardziej realne. Ostatnio na treningu "coś" sobie popłynąłem i osiągnąłem naprawdę dobry wynik. Niedawno płynąłem na przykład 100 razy 100, czyli 10 kilometrów. Raczej robię to jednorazowo, żeby poczuć siłę psychiczną. Bardzo fajnie się poczułem, gdy wykonałem to zadanie. Czuję w głowie, że jestem coraz mocniejszy, że podołałem temu. To, co zrobiłem, było naprawdę dobrym pływaniem. Taki mały challenge dodaje mi skrzydeł, bo wykonując coś trudniejszego otrzymuję dodatkowy zastrzyk pewności siebie. A właśnie siła mentalna ma duże znaczenie na słupku.

- Kiedyś, gdy w wieku 20 lat zdobywałem tytuł mistrza świata, tych podciągnięć za dużo bym nie zrobił. Pamiętam, że robiłem po dziesięć podciągnięć, co już było całkiem fajnym wynikiem. A teraz, jak sobie na to spojrzę, to w ogóle śmiech na sali. Teraz podciągam się 10 razy po 10 bez żadnego problemu. Ale to nie wszystko, bo dodatkowo podciągam się z ciężarem, ponieważ ilość przestała robić na mnie wrażenie. Dokładam sobie "plus" 56 kilogramów ~ Paweł Korzeniowski

Rozmawiałem z trenerem Piotrem Woźnickim, pana pierwszym szkoleniowcem, który zwrócił uwagę, a nawet dość mocno podkreślił, iż pana powrót nie wygląda tak, że coś tam sobie Paweł wymyślił, nagle "kliknęło" mu w głowie i w nieracjonalny sposób porywa się na wyzwanie. Zaznaczył, że jest pan w naprawdę bardzo dobrej formie jak na faceta w tym wieku, ma pan siłę i jest dobrze przygotowany. Słowa takiego fachowca mogą dodatkowo budować.

- Oczywiście, tym bardziej że trener mnie zna - można powiedzieć - od momentu, jak miałem 16 lat. Wtedy rozpoczęła się nasza współpraca. On też widzi, jak to wygląda z wiekiem, może to jakoś oceniać i porównać. Ja nie mam wielkiego brzucha i staram się dbać o siebie. Jeśli chodzi o siłowe przygotowanie, to jestem praktycznie najsilniejszy w karierze. Nigdy w życiu nie byłem tak silny. Zresztą tak się mówi, że siła idzie z wiekiem. I ja to czuję. Gdybym taką siłę miał wtedy, gdy liczyłem sobie 20-25 lat, to w ogóle pływałbym jakiś kosmos. Dopiero teraz, z czasem widzę, jak zmienił się trening i jak dużo mocniejszy się stałem.

Mógłby pan te słowa zobrazować konkretnym przykładem?

- Na przykład spójrzmy na podnoszenie na drążku. Kiedyś, gdy w wieku 20 lat zdobywałem tytuł mistrza świata, tych podciągnięć za dużo bym nie zrobił. Pamiętam, że robiłem po dziesięć podciągnięć, co już było całkiem fajnym wynikiem. A teraz, jak sobie na to spojrzę, to w ogóle śmiech na sali. W tej chwili podciągam się 10 razy po 10 bez żadnego problemu. Ale to nie wszystko, bo dodatkowo podciągam się z ciężarem, ponieważ ilość przestała robić na mnie wrażenie. Dokładam sobie "plus" 56 kilogramów.

Używając słowa, które w tej rozmowie już padło, ta różnica to prawdziwy "kosmos".

- Mówię panu, to jest przepaść. Gdybym wtedy, w swoim najlepszym wieku, zaczął tak skutecznie pracować na siłowni i tak się wzmacniać, to naprawdę pływałbym zdecydowanie szybciej.

Pytanie, czy wtedy można było to zrobić? A może, biorąc pod uwagę tamten wiek, nie można było aż tak mocno budować siły, bo wówczas ucierpiałyby inne walory?

- Coś też w tym jest, ale jednak choćby wtedy ten drążek... Gdybym wówczas dużo więcej się nad nim podciągał, wyszłoby mi na dobre. Na pewno, gdybym miał wrócić się do tamtych, z pewnością coś zmodyfikowałbym w treningu. Przez te lata wiele nauczyłem się na własnym przykładzie, ale także uważnie podglądałem innych zawodników, krajowych i zagranicznych, co znacznie rozbudowało moją wiedzę. Reasumując, mój trening bardzo poszedł do przodu pod względem jakościowym.

Pod koniec 2023 roku startował pan na mistrzostwach Polski na 50 delfinem w Poznaniu. Z pana punktu widzenia owocny był to start?

- Tak, przy czym wynik miałem słaby, ponieważ pojechałem tam chory. Nie chciałem wszystkim o tym mówić, bo oczywiście pewnie nikt by mi w to nie uwierzył, ale byłem mocno osłabiony. Nie czułem się w wodzie najkorzystniej. Tym bardziej, że wcześniej cały dzień, a konkretnie od godz. 6 do godz. 17, byłem cały czas na basenie, gdzie prowadziłem zajęcia. Po tym wsiadłem do samochodu, przyjechałem do Poznania i praktycznie z marszu wszedłem na słupek. Umówmy się, normalnie nie tak wygląda start w mistrzostwach kraju.

Coś ten start panu pokazał?

- Że wszystko zmierza w dobrym kierunku, choć - jak mówię - było mnie stać na zdecydowanie lepszy wynik. Nawet w eliminacjach. Popełniłem jednak kilka błędów, które trochę kosztowały. Niemniej ten start pokazał mi, w którym momencie przygotowań się znajduję, na jakim jestem poziomie i co trzeba poprawić. Nazwałbym go startem kontrolnym. Gdyby odjąć wszystko to, co nie działało na moją korzyść, wynik byłby zdecydowanie lepszy.

W tej chwili toczy pan walkę o uzyskanie minimum olimpijskiego. I ma pan dwóch groźnych, już wymienionych rywali. Jakub Majerski takie minimum już posiada, natomiast Adrian Jaśkiewicz jeszcze nie, choć już parokrotnie ocierał się o wymagany czas.

- Wszystko się zgadza.

Przy czym minimum nie jest jeszcze tożsame z pewnym biletem do Paryża, bo gdyby cała wasza trójka osiągnęła potrzebny czas, z tego grona zostanie wybrana dwójka.

- To również się zgadza.

I zakłada pan taki scenariusz, że nawet posiadając minimum, zabrakłoby dla pana miejsca?

- Nie zakładam takiej możliwości (uśmiech). Wtedy trzeba będzie kogoś wyprzedzić i wyeliminować, aby znaleźć się w szczęśliwej dwójce. A póki co nikt z nas jeszcze nie ma stuprocentowej pewności. Na pewno wprowadziłem do głów młodszych kolegów jakiś znak zapytania, jakiś może element zaskoczenia czy strachu, że nie mają gwarancji, iż to oni będą pewniakami.

Niesamowite jest to, że pan nadal pływa naprawdę szybko, w gruncie rzeczy nieznacznie wolniej od swoich życiówek.

- Owszem, choć przygotowania, które miałem wcześniej, były szczerze mówiąc robione tak na 70 procent. Z tego względu, że zarobkowo cały czas pracuję, prowadząc własną firmę (5styl.com). Prowadzimy naukę pływania dla dzieci i dorosłych, a także organizujemy obozy sportowe. Tak że dotąd nie skupiałem się tylko na pływaniu, ale na szczęście udało mi się znaleźć przynajmniej na ten początkowy okres przygotowań finansowanie. To pozwoliło mi już od stycznia ruszyć z kopyta. Nadal walczę o sponsora tytularnego, o kogoś kto uwierzy we mnie, będzie chciał wejść do "teamu Korzenia" i razem ze mną przeżyć tę przygodę.

Mówiąc precyzyjnie, utytułowany Paweł Korzeniowski jest w tej chwili "amatorem", będąc poza systemem szkolenia kadrowego i próbując zrobić kawał wyniku.

- Niestety nie jestem w kadrze, bo żeby się w niej znaleźć, trzeba by było popłynąć wcześniej jakiś wynik i mieć na koncie finał mistrzostw Europy. Ja nie startowałem na takich dużych zawodach, więc z kadry wypadłem, dlatego nie otrzymuję ze związku finansowania. Chcąc zrealizować cel, muszę radzić sobie sam.

Jaka sytuacja jest w tej chwili? Czy gdyby kwestie materialne nie uległy zmianie, a więc nie znalazłby się sponsor tytularny, to istniałoby ryzyko, że musiałbym pan zawrócić z drogi do Paryża?

- Powiedzmy, że minimum w tych kwestiach mam, ale myśląc o wyniku powinno być lepiej. Tak naprawdę od marca już powinienem zaprzestać pracy zarobkowej, a totalnie skupić się na treningu i regeneracji. Bo co by nie mówić, prowadzenie zajęć na basenie i dbanie o własny trening, jest mocno męczące. Celem jest, abym na kilka miesięcy znów stał się w pełni profesjonalistą. A póki co muszę myśleć o tym, mając swoje rachunki i rodzinę, aby było z czego to wszystko opłacić. Dlatego nie mogę tego ot tak rzucić i walczyć sobie o kolejne igrzyska. Bez wsparcia osób czy większego sponsora, misja zakończona sukcesem byłaby mało możliwa.

A magia nazwiska jeszcze działa, czy też na własnym przykładzie przekonuje się pan, że szybko zapomina się o sportowcach, którzy niedawno robili wielkie wyniki?

- Muszę powiedzieć, że jestem mile zaskoczony, bo wiele osób się odzywa. Odbieram sporo wiadomości w mediach społecznościowych, ludzie reagują komentarzami. Czytam, że wierzą we mnie i chętni są do pomocy. To naprawdę bardzo miłe, a przy okazji dodaje skrzydeł, że są kibice, którzy mnie pamiętają z lat, gdy zdobywałem medalem. Oni są starsi, widzą jak człowiek zmienia się z wiekiem, a ja nadal pływam (uśmiech). To jest dla nich bardzo motywujące, że gościu tuż przed 40-tką jeszcze walczy o największa imprezę sportową na świecie.

I - używając pana języka - ten gościu może pokazać, że być może da się być olimpijczykiem przez 20 lat. Szmat czasu.

- A nawet można powiedzieć, że 24 lata w formie olimpijskiej. To byłoby coś i robi wrażenie.

Miejmy jednak świadomość, chyba że będzie pan polemizował, iż kibice nie mogą liczyć, że w Paryżu osiągnie pan oszałamiające rezultaty. Akcentuję to też dlatego, by później nie było rozczarowania. Czołówka światowa już odpłynęła.

- Tak, jeśli chodzi o najlepszych zawodników, to oni prezentują już zupełnie inny poziom. Jest kilka osób, które łamią 50 sekund na długim basenie, więc ja raczej nie myślę tutaj o czymś większym. Na razie skupiam się na swoich realniejszych zadaniach.

Samym nawiązaniem do wielkich tuzów polskiego sportu sprzed kilku dekad, niejako wpisałby się pan w romantyczną ideę igrzysk. U zarania olimpizmu najważniejsze nie było to, by zdobyć medale i sięgać po laury, tylko sam fakt startu na IO był wielką sprawą.

- Ma pan rację. Przy czym kiedyś nie miałem żadnych problemów z zakwalifikowaniem się na igrzyska olimpijskie, a myślałem raczej o tym, jak tu zdobyć medal. Natomiast teraz cieszę się tym, że jeszcze mam takie możliwości, jestem w stanie ścigać się z dużo młodszymi od siebie zawodnikami i próbować dostać się na kolejną imprezę tej rangi.

Jeśli chodzi o możliwości uzyskania minimum olimpijskiego, przed panem są jeszcze trzy szanse i wszystkie w Polsce: marcowe Grand Prix w Oświęcimiu, kwietniowe Grand Prix w Warszawie i mistrzostwa Polski w Lublinie (25-27 kwietnia)?

- Owszem, na wszystkich tych zawodach zamierzam wystartować. Do tego mam nadzieję, że uda mi się zakwalifikować na mistrzostwa Europy, które 23 czerwca odbędą się w Belgradzie. Z tego, co mi wiadomo, tam również będzie jeszcze furtka dostać się na igrzyska.

W osobistej motywacji wyznaczył pan sobie jakąś nagrodę za awans na igrzyska?

- Na razie jeszcze nad tym nie rozmyślałem, ale to dobre pytanie. Zastanowię się, bo jest jeszcze chwila i myślę, że coś sobie wymyślę.

Rozmawiał Artur Gac

Paweł Korzeniowski / JOHN MACDOUGALL

Paweł Korzeniowski / Damien Meyer / AFP

Paweł Korzeniowski / DANIEL MIHAILESCU / AFP