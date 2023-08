Nie żyje olimpijka z Sydney. "Była tak oddanym sportowcem"

Nie żyje Helen Smart. Była pływaczka miała zaledwie 43 lata

Milczenie przerwał mąż zmarłej sportsmenki, Craig Smart. "Bardzo kochała szkołę, personel, dzieci i rodziców. Była bardzo dumna, że osiągnęła swój cel, jakim jest bycie dyrektorem . Cały czas mi powtarzała, że nie widzi siebie w innej szkole. (...) Pamiętam, że zaledwie w zeszłym tygodniu powiedziała, że ​​jej celem jest sprawienie, by szkoła była znakomita i że ma odpowiednią kadrę, aby to osiągnąć " - przyznał.

Mężczyzna zwrócił się również do uczniów szkoły podstawowej, w której jeszcze do niedawna pracowała jego małżonka: "Mam nadzieję, że wszyscy nadal uczycie się jak mistrzowie. Proszę, wyciągnijcie z tego wnioski i żyjcie jak najlepiej, bez żalu. Róbcie dużo zdjęć, twórzcie wspomnienia i uśmiechajcie się tak, jak zawsze robiła to Helen! Pozdrawiam was wszystkich".