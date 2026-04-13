Nie stawili się na mecz, a potem taka decyzja. Rosja wraca z flagą i hymnem

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Światowa Federacja Pływacka (World Aquatics) wraz z Jednostką ds. Integralności w Sportach Wodnych (AQIU), zezwoliła rosyjskim i białoruskim sportowcom na rywalizację pod jej auspicjami z ich flagą i hymnem. Co ciekawe, decyzja taka została podjęta kilka chwil po tym, jak Ukraina odmówiła rozegraniu meczu w piłce wodnej z Rosją w ramach drugiej Dywizji Pucharu Świata na Malcie.

Po lewej tłum z rosyjskimi flagami na trybunach, po prawej mężczyzna z mikrofonem na tle flag.
Władimir Putin znów triumfuje. Rosyjska flaga i hymn wracają do pływania

Ukraina i Rosja miały się zmierzyć w meczu o siódme miejsce drugiej Dywizji Pucharu Świata w piłce wodnej. Byłoby to pierwsze spotkanie jakichkolwiek reprezentacji narodowych tego kraju od czasu bestialskiego ataku Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Ukraińska Federacja Piłki Wodnej zwróciła się do World Aquatics z prośbą o odwołanie meczu.

Ostatecznie Ukraina nie stawiła się na mecz i została ukarana walkowerem 0:5. Chwilę potem World Aquatics postanowiła przywrócić do rywalizacji pod swoimi auspicjami zawodników Rosji i Białorusi. Ciekawy zbieg okoliczności.

Rosjanie chcą więcej i więcej. Już nawet tego nie ukrywają. Współpracownik Putina wskazał cel

Rosyjska flaga i hymn wracają do sportu

Światowa Federacja Pływacka zezwoliła już w listopadzie ubiegłego roku na udział reprezentacji Rosji w Pucharze Świata w piłce wodnej mężczyzn jako neutralnej. To był pierwszy przypadek, by jakakolwiek drużyna rosyjska otrzymała zgodę na występ na arenie międzynarodowej od czasu wybuchu wojny.

Teraz World Aquatics posunęła się jeszcze dalej. Federacja ogłosiła, że dopuszcza do rywalizacji pod swoimi auspicjami rosyjskich i białoruskich sportowców. Będą oni mieli prawo startować pod własną flagą i można będzie im grać ich hymn.

- W ciągu ostatnich trzech lat World Aquatics i AQIU z powodzeniem zapewniały, że konflikty mogą być utrzymywane poza obiektami zawodów sportowych. Jesteśmy zdeterminowani, aby baseny i otwarte wody pozostały miejscami, w których sportowcy ze wszystkich narodów mogą spotkać się w pokojowej rywalizacji - powiedział prezydent World Aquatics Husain Al Musallam.

Od teraz sportowcy z białoruską lub rosyjską narodowością będą mogli rywalizować tylko wtedy, gdy pomyślnie przejdą co najmniej cztery kolejne kontrole antydopingowe przeprowadzone we współpracy z Międzynarodową Agencją Testową (ITA).

Zobacz również:

Nikola Komorowska
Narciarstwo Alpejskie

Polka znalazła się w środku afery przed igrzyskami. Teraz wyjaśnia. Zapewnia, że nie odpuści

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba
Rosyjska flaga
Rosyjska flagaWOJCIECH STROZYK East News
Mężczyzna w eleganckim, granatowym garniturze stoi w jasnym, oficjalnym wnętrzu; w lewym górnym rogu widoczna rosyjska flaga państwowa.
Władimir Putin i rosyjska flagaMikhail METZEL / POOL / AFP - Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty ImagesAFP
Mężczyzna w garniturze i czerwonym krawacie siedzi przy mikrofonie z poważnym wyrazem twarzy, w rogu widoczna jest duża rosyjska flaga trzymana przez kilka osób na stadionie.
Rosjanie cały czas walczą o powrót do międzynarodowych rozgrywek piłkarskichSEFA KARACAN/ANADOLU/Anadolu via AFP / KIM WON JIN/AFPAFP
Ostre słowa na temat Pietuszewskiego. "Rozszarpałbym go w szatni!". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

