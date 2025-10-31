Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nie do wiary. Tylko Polka przeciwna Rosjanom. Prezydent wspomniał o dyskryminacji

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Zbliżają się mistrzostwa Europy w pływaniu. Odbędą się one w Lublinie. W czwartek zapadły ważne decyzje w sprawie startu Rosjan i Białorusinów na tych zawodach. Otylia Jędrzejczak głośno protestowała w tej sprawie, ale została przegłosowana. - Stanęło na tym, że wszyscy oprócz mnie w zarządzie głosowali za wdrożeniem tych działań - przyznała Otylia Jędrzejczak.

Mistrzostwa Europy w pływaniu na basenie 25-metrowym odbędą się w Lublinie w dniach 2-7 grudnia. Spodziewany jest udział ponad 600 zawodników z 40 krajów, co czyni tę imprezę jedną z największych w historii polskiego pływania.

Rosjanie i Białorusini wystąpią w Polsce? Polka powiedziała stanowczo "nie"

Czy w zawodach wystąpią sportowcy z Rosji i Białorusi? To pytanie długo pozostawało bez odpowiedzi. W ostatnich dniach zarząd światowej federacji pływackiej World Aquatics) wysłał pismo do europejskiej federacji (European Aquatics), aby dostosowała się do jej decyzji i dopuściła do startu we wszystkich międzynarodowych zawodach pod neutralną flagą sportowców z Rosji i Białorusi. Aktualnie w Europie mogą występować tylko juniorzy z tych krajów, i to także bez eksponowania przynależności narodowej.

Jako jedyna byłam temu przeciwna podczas głosowania przeprowadzonego online. Argumentowałam, że starając się o organizację mistrzostw Europy, zresztą nadal ta uchwała European Aquatics obowiązuje, miałam świadomość, że pływacy z Rosji i Białorusi w seniorskich zawodach nie mogą startować na naszym kontynencie
powiedziała PAP Otylia Jędrzejczak, prezes Polskiego Związku Pływackiego.

Na spotkaniu online prezydent światowej federacji, pochodzący z Kuwejtu Husain Al Musiałam oświadczył, że nie może pozwolić na dyskryminację zawodników różnych nacji.

- Wytłumaczyłam sprawę, w jakim jesteśmy miejscu, że Lublin jest bardzo blisko granicy z Ukrainą, gdzie toczy się wojna. Mamy wielu uchodźców u siebie. Stanęło na tym, że wszyscy oprócz mnie w zarządzie głosowali za wdrożeniem tych działań - dodała Jędrzejczak.

Mistrzyni olimpijska argumentowała, że organizacja nadrzędna w tak krótkim czasie nie powinna narzucać wytycznych, nie uwzględniając procesów przygotowań do imprezy. Mimo to Polka miała przeciw sobie kilkadziesiąt osób, w tym wiele z Europy. Jędrzejczak jednocześnie przypomniała działaczom World Aquatics, że wciąż obowiązuje ministerialne rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia wjazdu do Polski obywateli Federacji Rosyjskiej. Poza wyjątkowymi przypadkami nie mogą oni liczyć na wizę wjazdową.

Otylia Jędrzejczak: Plebiscyt to dla sportowców najważniejsza noc poza tą, podczas której zdobywają medale. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Kobieta o blond kręconych włosach w zielonej bluzce w kwiaty patrzy poważnie przed siebie, w tle rozmazana zieleń ogrodu.
Otylia JędrzejczakJacek Slomion/REPORTERReporter
Mężczyzna w garniturze i krawacie stoi na tle bogato zdobionego wnętrza z elementami architektury sakralnej i złoceniami.
Władimir Putin otrzymał życzenia od właściciela FC SionMIKHAIL METZEL AFP
Mężczyzna w ciemnym garniturze z krawatem siedzi przy stole trzymając kartki papieru, w tle widoczne barwy rosyjskiej flagi.
Prezydent Rosji - Władimir PutinVYACHESLAV PROKOFYEV/AFP/East NewsEast News

