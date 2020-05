Nie w przyszłym roku, a dopiero w 2022 odbędą się pływackie mistrzostwa świata w Fukuoce.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Julia Jefimowa. Jej film obiegł media społecznościowe. Tak pływaczka trenuje w domu! Wideo INTERIA.TV

Światowa Federacja Pływacka zdecydowała o przełożeniu zawodów z powodu pandemii koronawirusa oraz przesunięcia terminu igrzysk olimpijskich w Tokio na przyszły rok.

Reklama

Pływackie mistrzostwa świata to nie tylko konkurencje pływackie rozgrywane na basenie, ale też pływanie długodystansowe w otwartych akwenach, skoki do wody, skoki do wody z dużych wysokości (ang. cliff diving), piłka wodna, piłka wodna plażowa oraz pływanie synchroniczne.

Poprzednie MŚ odbyły się w Gwangju w Korei Pd. w 2019 roku.

Zdjęcie Radosław Kawęcki / AFP