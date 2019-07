Alicja Tchórz z czasem 28,14 s awansowała do półfinału zmagań na 50 m stylem grzbietowym podczas pływackich mistrzostw świata w Gwangju. Kwalifikację na przyszłoroczne igrzyska w Tokio wywalczyła natomiast polska sztafeta mieszana 4x100 m stylem zmiennym.

Podopieczna trenera Grzegorza Widanki w eliminacjach miała dziesiąty rezultat, a o udział w finale będzie się ścigała o godzinie 13.37. Najszybsza w eliminacjach była Chinka Yuanhui Fu - 27,70.

Tchórz płynęła również we wspomnianej sztafecie. Razem z Janem Kałusowskim, Konradem Czerniakiem i Katarzyną Wasick mieli 11. wynik - 3.48,21. Nie dał on awansu do finału południowokoreańskich zmagań, ale na igrzyska kwalifikuje się po 12 najlepszych zespołów.

To trzecia polska sztafeta, która jest pewna olimpijskiego startu. Wcześniej zapewniły go sobie męska i żeńska 4x100 m kraulem.

W środę startowało jeszcze dwóch "Biało-Czerwonych", ale nie przebrnęli eliminacji. Na 100 m kraulem Kacper Majchrzak był 19. - 48,87, a na 200 m stylem zmiennym Dawid Szwedzki zajął 28. miejsce - 2.02,14.