Koreańska policja zabroniła opuszczenia kraju węgierskiemu pływakowi Tamasowi Kenderesiemu. Przeciwko uczestnikowi kończących się w niedzielę mistrzostw świata w Gwangju prowadzone jest dochodzenie w sprawie molestowania seksualnego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dwa rekordy świata trzeciego dnia MŚ w pływaniu na krótkim basenie. Wideo © 2018 Associated Press

Według agencji prasowej Yonhap, do zdarzenia miało dojść o godz. 3 nad ranem w nocnym klubie, a policję wezwała 18-letnia kobieta. Poinformowano, że w czasie przesłuchania w obecności prawnika z ojczystego kraju zawodnik nie przyznał się do winy.

Reklama

Specjalizujący się w rywalizacji na 200 m stylem motylkowym Kenderesi jest brązowym medalistą igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro. Na długim basenie w dorobku ma także brąz i srebro z mistrzostw Europy.

Do incydentu doszło 24 godziny po tym, jak w jednym z nocnych klubów, gdzie bawili się także uczestnicy MŚ, miał miejsce tragiczny wypadek. W wyniku zawalenia się górnego poziomu zginęły dwie osoby obywatelstwa koreańskiego, a wśród rannych byli m.in. sportowcy, głównie przedstawiciele piłki wodnej. Według Yonhap troje rannych sportowców to Amerykanie, dwoje jest z Nowej Zelandii, a po jednym z Włoch, Holandii i Brazylii. Wszyscy, z wyjątkiem Brazylijczyka, to zawodnicy piłki wodnej. Jak poinformował szef miejscowej straży pożarnej, w czasie zdarzenia w klubie było około 370 osób.

Mistrzostwa świata zakończą w niedzielę. Reprezentanci Polski po raz pierwszy od 1998 roku wrócą z imprezy tej rangi bez medalu.