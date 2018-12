Radosław Kawęcki, z czasem 1.48,25, zdobył brązowy medal na 200 m stylem grzbietowym podczas mistrzostw świata na krótkim basenie w chińskim Hangzhou. Triumfował Rosjanin Jewgienij Ryłow - 1.47,02.

Zdjęcie Radosław Kawęcki /PAP/EPA

Polak bronił tytułu w tej konkurencji.

Reklama

Kawęcki przez ostatnie lata był dominatorem na 200 m stylem grzbietowym podczas mistrzostw świata na krótkim basenie. Wygrywał w 2012 roku, 2014 i 2016.

Tym razem naszemu pływakowi przypadł brązowy medal. Został on wywalczony po zaciętej walce do ostatnich metrów. Kawęcki nie rozpoczął najlepiej, ale z każdym nawrotem zbliżał się do czołówki. Na ostatnich 25 metrach walczył o miejsce na podium z rekordzistą świata Australijczykiem Mitchellem Larkinem. Ostatecznie obaj zajęli trzecie miejsce. Wyprzedził ich jeszcze Amerykanin - Ryan Murphy - 1.47,34.

W sumie Kawęcki ma na tym dystansie już cztery medale. W klasyfikacji wszech czasów ustępuje tylko o jeden "krążek" wspaniałemu Amerykanowi Ryanowi Lochtiemu.

To jedyny medal zdobyty przez reprezentanta Polski w kończących się w niedzielę zmaganiach.