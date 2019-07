Paweł Juraszek z szóstym czasem (21,69 s) awansował do finału zmagań na 50 m stylem dowolnym podczas pływackich mistrzostw świata w Gwangju. Kwalifikację na przyszłoroczne igrzyska w Tokio wywalczyła natomiast męska sztafeta 4x200 m kraulem.

Juraszek bardzo dobrze spisał się w półfinale i poprawił swój wcześniejszy czas (21,97). Najszybszy w eliminacjach był Amerykanin Caeleb Dressel - 21,49.

W czerwcu pojawiła się informacja, że w organizmie Juraszka wykryto zbyt duże stężenie pseudoefedryny. To substancja stosowana w lekach na zapalenie górnych dróg oddechowych (rozszerza oskrzela i ułatwia oddychanie). Wówczas wydawało się, że zawodnik nie weźmie udziału w rozpoczynających się 12 lipca MŚ w koreańskim Gwangju. Juraszek tłumaczył się jednak, że przyjął lek na katar - jego odwołanie zostało rozpatrzone pozytywnie.



W sztafecie Jan Świtkowski, Jan Hołub, Jakub Kraska i Kacper Majchrzak mieli 11. wynik - 7.12,01. Nie dał on awansu do finału południowokoreańskich mistrzostw, ale na igrzyska kwalifikuje się po 12 najlepszych zespołów.

To piąta polska sztafeta, która jest pewna olimpijskiego startu. Wcześniej zapewniły go sobie męska i żeńska 4x100 m kraulem, mieszana 4x100 m stylem zmiennym oraz kobieca 4x200 m kraulem.

W piątek startowało jeszcze troje "Biało-Czerwonych", ale nie przebrnęli eliminacji. Na 100 m stylem motylkowym Konrad Czerniak był 20. - 52,77, Zuzanna Herasimowicz na 200 m stylem grzbietowym zajęła 21. miejsce - 2.11,57, a Paulina Nogaj na 50 m stylem motylkowym 32. - 27,08.