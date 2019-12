Dwa rekordy kraju padły podczas trzeciego dnia mistrzostw Polski w pływaniu na basenie 25-metrowym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ustanowiły je Zuzanna Herasimowicz na 200 m st. grzbietowym i Paulina Piechota na 400 m st. dowolnym.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MŚ w pływaniu. Radosław Kawęcki zdobył brąz. Wideo © 2018 Associated Press

Herasimowicz (siódma zawodniczka mistrzostw Europy w Glasgow) w wyścigu na 200 m stylem grzbietowym uzyskała czas 2.04,86 i o 0,12 poprawiła czteroletni rekord Polski Alicji Tchórz. Zawodniczka AZS AWF Warszawa o 1,38 wyprzedziła Paulinę Pedę (AZS AWF Katowice). Obie pływaczki uzyskały wyniki lepsze od minimów na mistrzostwa Europy na długim basenie w Budapeszcie, które odbędą się w maju 2020 roku.

Reklama

"Paulina sprawiła sporą niespodziankę. Do tej pory oglądaliśmy ją raczej na krótszych dystansach w stylu grzbietowym i delfinem. Widać jednak, że była bardzo dobrze przygotowana do tych mistrzostw pod względem wytrzymałościowym. Bardzo dobrze płynęła i moim zdaniem to niespodzianka dnia" - powiedział PAP trener kadry narodowej Robert Brus.

Na tym samym dystansie wśród mężczyzn triumfował Jakub Skierka (TP Zielona Góra). Czwarty zawodnik mistrzostw Europy z Glasgow uzyskał czas 1.49,74. "Szkoda, że Kuba nie uzyskał takiego wyniku w Glasgow. Na mistrzostwach Europy ten rezultat dałby mu srebrny medal. Ale i tak gratulacje dla niego za bardzo dobry wyścig" - komplementował zawodnika z Zielonej Góry Brus.

Na 400 m stylem dowolnym zwyciężyła Paulina Piechota. Pływaczka (UKS 190 Łódź) uzyskała czas 4.05,33 i o 0,44 poprawiła 14-letni rekord Polski Pauliny Barzyckiej. "Cztery dziewczyny, m.in. koleżanka klubowa Pauliny Ola Knop oraz Ola Polańska, zaczęły ten wyścig bardzo mocno, ale nie utrzymały tempa, a Paulina pod koniec jeszcze przyśpieszyła" - mówił o finałowym wyścigu trener kadry narodowej.

Dwa złote medale podczas trzeciego dnia mistrzostw zdobył Michał Chudy (Warta Poznań), który triumfował na 50 m st. motylkowym i 100 m st. zmiennym.

Zdjęcie Zuzanna Herasimowicz / Piotr Polak / PAP

Medaliści trzeciego dnia MP:

Kobiety:

50 m st. motylkowym

1.Anna Dowgiert (Warta Poznań) 25,81

2.Joanna Świątek (Gryf Dębica) 26,57

3.Paulina Nogaj (Wodnik Radom) 26,67

100 m st. zmiennym

1.Barbara Mazurkiewicz (AZS UMCS Lublin) 1.01,44 2.Kinga Paradowska (Piętnastka Bydgoszcz) 1.01,55

3.Paulina Nogaj (Wodnik Radom) 1.01,93

200 m st. grzbietowym

1.Zuzanna Herasimowicz (AZS AWF Warszawa) 2.04,86 (rekord Polski)

2.Paulina Peda (AZS AWF Katowice) 2.06,24

3.Agata Naskręt (G-8 Bielany Warszawa) 2.08,05

400 m st. dowolnym

1.Paulina Piechota (UKS 190 Łódź) 4.05,33 (rekord Polski)

2.Aleksandra Knop (UKS 190 Łódź) 4.08,36

3.Aleksandra Polańska (UKS GOS Raszyn) 4.09,66

Mężczyźni

50 m st. motylkowym

1.Michał Chudy (Warta Poznań) 22,90

2.Karol Ostrowski (MKP Szczecin) 23,08

3.Konrad Czerniak (AZS UMCS Lublin) 23,26

100 m st. zmiennym

1.Michał Chudy (Warta Poznań) 52,66

2.Marcin Wągrowski (AZS Politechniki Łódzkiej) 54,38

3.Karol Zbutowicz (G-8 Bielany Warszawa) 54,65

200 m st. grzbietowym

1.Jakub Skierka (TP Zielona Góra) 1.49,74

2.Michał Miciul (TP Zielona Góra) 1.54,84

3.Mikołaj Malec (Trójka Łódź) 1.55,23

400 m st. dowolnym

1.Wojciech Wojdak (AZS AWF Warszawa) 3.43,12

2.Bartłomiej Koziejko (AZS UWM Olsztyn) 3.43,91

3.Filip Zaborowski (MKP Szczecin) 3.44,21

sztafeta mieszana 4x50 m st. dowolnym

1.AZS UMCS Lublin 1.34,14

(Konrad Czerniak, Wiktoria Czarnecka, Luigia Sirignano, Jan Hołub)

2.G-8 Bielany Warszawa 1.34,53 (rekord Polski młodzieżowców) (Filip Orlicz, Kacper Piotrowski, Zofia Woźniak, Martyna Jabłońska) 3.AZS AWF Katowice 1.34,55

(Tomasz Polewka, Rafał Bugdol, Dominika Kossakowska, Paulina Peda)







Autor: Janusz Majewski