MP w pływaniu. Rekord Jana Świtkowskiego

Jan Świtkowski z AZS UMCS Lublin ustanowił rekord Polski na dystansie 200 m stylem zmiennym w ostatnim dniu mistrzostw Polski w pływaniu na krótkim basenie w Lublinie. Czasem 1.53,39 poprawił swój najlepszy dotąd rezultat 1.53,60 osiągnięty niespełna dwa tygodnie temu w eliminacjach mistrzostw świata w chińskim Hangzhou.

Rodowity lublinianin, trenujący w Stanach Zjednoczonych, w finale czempionatu w Chinach zajął siódme miejsce, a w sobotę potwierdził, iż zalicza się do światowej czołówki.

"Cieszę się, że tu, w rodzinnym mieście, zdobyłem złoto mistrzostw Polski i poprawiłem swój wynik. Jeszcze mi trochę brakuje, ale przede mną praca, by jeszcze urywać te ułamki sekund i dorównać najlepszym w europejskiej i światowej rywalizacji" - powiedział po powiększeniu swojej kolekcji medalowej.

Jan Świtkowski podczas lubelskich mistrzostw zdobył łącznie siedem medali - 5 złotych i 2 srebrne. Dzięki większej liczbie złotych medali wyprzedził w klasyfikacji multimedalistów Katarzynę Wasick z AZS AWF Katowice, która ośmiokrotnie stawała na podium zdobywając 4 złote, 3 srebrne i 1 brązowy medal.

Paweł Słomiński, prezes Polskiego Związku Pływackiego pozytywnie ocenił zakończone mistrzostwa. "Jest to optymistyczne zakończenie roku w naszej dyscyplinie. Lubelskie zawody organizacyjnie przeprowadzone zostały na najwyższym poziomie, a dodając do tego krajowe rekordy, jakie padały każdego dnia, możemy właśnie z optymizmem patrzeć w przyszłość, bo zbliżamy się do czołowych rezultatów w międzynarodowej rywalizacji. Pewnym zgrzytem, niezależnym jednak od organizatorów, było to, że jakiś wirus zaatakował grupę zawodników, niwecząc niektórym całoroczną pracę podporządkowaną startowi w mistrzostwach Polski" - powiedział szef pływackiego związku.

W sobotnich konkurencjach padły także dwa rekordy kraju juniorów: Aleksandra Knop z UKS 190 Łódź wynikiem 2.12,06 na 200 m stylem zmiennym poprawiła swój ubiegłoroczny rekord juniorek 15- letnich (2.13,18), a osiemnastolatek Jan Kałusowski z Trójki Łódź swój rekord sprzed roku na dystansie 50 m stylem klasycznym poprawił o 0,18 sek. uzyskując 27,00.

Medaliści piątego dnia:

kobiety

50 m st. klasycznym

1. Weronika Hallmann (AZS AWF Warszawa) - 30,99

2. Alexandra Iwanowska (MKS Juvenia Wrocław) - 31,21

3. Wiktoria Samuła (AZS UMCS Lublin) - 31,44

100 m st. grzbietowym

1. Agata Naskręt (UKS G-8 Bielany Warszawa) - 58,34

2. Weronika Grecka (AZS AWF Warszawa) - 1.00,61

3. Paulina Peda (AZS AWF Katowice) - 1.01,13

200 m st. zmiennym

1. Kinga Paradowska (MUKS Piętnastka Bydgoszcz) - 2.11,93

2. Aleksandra Knop (UKS 190 Łódź) - 2.12,06 - rek. Polski juniorek 15-letnich

3. Zuzanna Dzwonnik (AZS Politechniki Łódzkiej) - 2.14,77

1500 m st. dowolnym

1. Paulina Piechota (UKS 190 Łódź) - 16.22,61

2. Aleksandra Polańska (UKS GOS Raszyn) - 16.29,79

3. Weronika Margula (MKP Szczecin) - 16.35,27

sztafeta 4x100 m st. zmiennym

1. AZS UMCS Lublin (Daniela Georges, Julia Adamczyk, Wiktoria Samuła, Wiktoria Czarnecka) - 4.04,90 2. AZS AWF Katowice (Paulina Peda, Dominika Kossakowska, Marlena Dudek, Katarzyna Wasick) - 4.07,21 3. AZS AWF Warszawa (Zuzanna Herasimowicz, Weronika Grecka, Weronika Hallmann, Martyna Wardzińska) - 4.07,92

mężczyźni

50 m st. klasycznym

1. Maciej Hołub (AZS AWF Katowice) - 26,86

2. Krzysztof Tokarski (AZS AWF Katowice) - 26,98

3. Jan Kałusowski (Trójka Łódź) - 27,00 - rek. Polski juniorów 18-letnich

100 m st. grzbietowym

1. Radosław Kawęcki (AZS AWF Warszawa) - 50,92

2. Kamil Kaźmierczak (TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki) - 51,18

3. Kacper Stokowski (UKS G-8 Bielany Warszawa) - 51,37

200 m st. zmiennym

1. Jan Świtkowski (AZS UMCS Lublin) - 1.53,39 - rek. Polski 2. Kacper Majchrzak (Warta Poznań) - 1.56,62 3. Dominik Bujak (SL Salos Cortile Kielce) - 1.57,28

800 m st. dowolnym

1. Wojciech Wojdak (BOSiR Brzesko) - 7.44,96 2. Paweł Krawczyk (BUKS Warszawa) - 7.54,04 3. Filip Zaborowski (MKP Szczecin) - 7.55,12

sztafeta 4x100 m st. zmiennym

1. AZS UMCS Lublin (Dominik Niedziałek, Jan Świtkowski, Konrad Kadrow, Jan Hołub) - 3.32,84

2. UKS G-8 Bielany Warszawa (Jakub Mościcki, Kacper Stokowski, Jakub Kaminiarz, Kacper Piotrowski) - 3.33,48

3. AZS AWF Katowice (Tomasz Polewka, Michał Poprawa, Maciej Hołub, Rafał Bugdol) - 3.33,58

Końcowa klasyfikacja medalowa

1. AZS UMCS Lublin 20 (7-4-9)

2. AZS AWF Katowice 19 (6-6-7)

3. Warta Poznań 9 (6-2-1)

4. AZS AWF Warszawa 11 (5-5-1)

5. UKS G-8 Bielany Warszawa 13 (4-3-6)

6. MKS Juvenia Wrocław 11 (3-6-2)

autor: Andrzej Szwabe